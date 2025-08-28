Ngỡ ngàng cảnh căng lưới, ngăn đường ở khu đô thị để chơi pickleball

Phạm Công| 28/08/2025 17:22

Hai người đàn ông tự ý căng lưới giữa đường để chơi pickleball. Khi một tài xế taxi cần lưu thông và lên tiếng nhắc nhở, hai bên đã xảy ra cãi vã.

Theo nội dung clip, sự việc diễn ra vào lúc 18h42 ngày 26/8 tại khu đô thị Hà Khánh (phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh). Hai người đàn ông đã căng lưới chiếm hai làn đường để chơi thể thao, thậm chí còn kẻ vạch sơn trắng dưới lòng đường tạo thành hình sân pickleball.

Ảnh chụp Màn hình 2025 08 28 lúc 10.17.59.png
Sau khi bị nhắc nhở, người đàn ông chơi pickleball bóp cổ tài xế rồi đẩy về phía sau. Ảnh chụp màn hình

Khi đang lái xe về nhà, một tài xế taxi bị chặn bởi lưới chắn giữa đường. Sau khi xuống xe nhắc nhở, tài xế bị một người đàn ông gây gổ, cãi vã và dùng tay bóp cổ, đẩy lùi về phía sau.

Tài xế taxi sau đó dùng điện thoại quay lại sự việc và cho biết sẽ báo cơ quan chức năng. Người đàn ông chơi pickleball liên tục đáp lại: “Báo đi”.

Liên quan đến vụ việc, đại diện UBND phường Cao Xanh cho hay đã tiếp nhận thông tin và đang khẩn trương kiểm tra, xử lý.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/cang-luoi-ngan-duong-trong-khu-do-thi-de-choi-pickleball-2437037.html
https://vietnamnet.vn/cang-luoi-ngan-duong-trong-khu-do-thi-de-choi-pickleball-2437037.html
