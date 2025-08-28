Ngỡ ngàng cảnh căng lưới, ngăn đường ở khu đô thị để chơi pickleball

Khi đang lái xe về nhà, một tài xế taxi bị chặn bởi lưới chắn giữa đường. Sau khi xuống xe nhắc nhở, tài xế bị một người đàn ông gây gổ, cãi vã và dùng tay bóp cổ, đẩy lùi về phía sau.

Tài xế taxi sau đó dùng điện thoại quay lại sự việc và cho biết sẽ báo cơ quan chức năng. Người đàn ông chơi pickleball liên tục đáp lại: “Báo đi”.

Liên quan đến vụ việc, đại diện UBND phường Cao Xanh cho hay đã tiếp nhận thông tin và đang khẩn trương kiểm tra, xử lý.