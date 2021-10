Ngô Lỗi lọt vào danh sách đề cử nam diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong 'Mùa hè tương lai'

Trở lại với Mùa hè tương lai, phim được sản xuất dưới sự giám chế của đạo diễn Trần Chính Đạo, kể về câu chuyện xoay quanh 2 tâm hồn trẻ khao khát tự do: Thần Thần (do Trương Tử Phong thủ vai) và Trịnh Vũ Tinh (do Ngô Lỗi thủ vai). Trần Thần sắp thi vào đại học lại phát hiện mẹ cùng chú Vương ngoại tình mà tâm trạng tụt dốc. Vào lúc này, cô bất ngờ vì một lời nói dối mà quen biết với Trịnh Vũ Tinh - người vô cùng nổi tiếng trong trường. Trong thời thanh xuân vô bờ bến, hai người cùng nhau vượt qua khó khăn, dũng cảm đối diện với chính mình, sau khi mùa hè qua đi, họ chính thức lột xác trưởng thành.

Bộ phim đem về doanh thu phòng vé cực khủng cùng loạt đánh giá tích cực trên Douban, xứng đáng là siêu phẩm điện ảnh 2021.