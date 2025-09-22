Ngô Kiến Huy chào sân Anh Trai Say Hi, khiến dàn GenZ đồng loạt thốt lên: WOW!

Ngô Kiến Huy "say hi" cực chất trong Anh Trai Say Hi.

‏Sau nhiều chờ đợi, tập 1 Anh Trai Say Hi đã lên sóng tối qua với phần ‘khui secret’ - anh trai Ngô Kiến Huy. Với hàng loạt hashtag gợi ý đưa ra: hơn 20 triệu kết quả tìm kiếm, 30 bộ phim, hơn 50 MV, 3 liveshow, 15 triệu follower,... dàn anh trai đã rất băn khoăn và ngỡ ngàng trước loạt thành tích ‘khủng này’.‏

﻿Khi Ngô Kiến Huy bước ra chào sân, anh nhận được sự cổ vũ nhiệt tình phấn khích đến từ dàn anh trai - những người đàn em trong nghề của mình. ‏

Vương Bình không giấu nổi sự hào hứng: “Vì hâm mộ anh Ngô Kiến Huy mà em từng lấy tên là Ngô Kiến Bình nè anh!” ‏﻿

Negav chia sẻ: “hieuthuhai từng nói là nếu anh Ngô Kiến Huy tập trung vào âm nhạc thì sẽ ‘dữ’ lắm!”.‏﻿