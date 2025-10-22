Ngô Kiến Huy 'bung' hết giọng và múa đương đại trong ca khúc 'Đã từng'

Ca khúc “Đã từng” trong tập 5 “Anh Trai Say Hi” với sự thể hiện của Ngô Kiến Huy, Karik và Bùi Duy Ngọc đang thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, nhanh chóng đạt lượt xem và lượt nghe ấn tượng sau khi phát sóng.
Trước đó, ở vòng đầu tiên của chương trình, Ngô Kiến Huy từng chọn thể hiện bản ballad “Người như anh xứng đáng cô đơn”, một phần trình diễn được đánh giá là trọn vẹn nhưng vẫn khá an toàn với khán giả của anh. Chính vì vậy, khi bước vào vòng 2, nam ca sĩ quyết định “bung” hết mình với “Đã từng”. Đây cũng được xem là tiết mục có màn lột xác rõ rệt cả về kỹ thuật thanh nhạc lẫn phong cách biểu diễn của Ngô Kiến Huy.
Kết hợp cùng Karik và Bùi Duy Ngọc, bộ ba mang tên “3 chàng bá tước” đã xuất sắc giành vị trí Nhất bảng. Cả ba nghệ sĩ gần như giữ nguyên bản melody và ca từ gốc vì cho rằng câu chuyện tình trong bài hát đã đủ sức “chạm” đến cảm xúc người nghe. Trong tiết mục này, Karik đảm nhận vai trò đội trưởng, giao quyền huấn luyện thanh nhạc (vocal coach) cho Bùi Duy Ngọc, còn Ngô Kiến Huy phụ trách ý tưởng dàn dựng và concept sân khấu.
Ngô Kiến Huy chia sẻ: “Bài hát được hòa âm dựa epic pha trộn với symphony và có pha trộn acapella. Chính điều này khiến cho Huy liên tưởng tới việc kết hợp âm nhạc với múa đương đại. Đây cũng là một điều mà Huy muốn thử sức từ rất lâu, rất may mắn hai người bạn của mình đều đồng ý. Bên cạnh đó, Bùi Duy Ngọc hiểu được thế mạnh của Huy là ballad nên đã giao trọng trách dẫn dắt mở đầu câu chuyện một cách nhẹ nhàng, truyền cảm”.
Nam ca sĩ cũng không ngại kể về thử thách trong quá trình tập luyện: “Rất may mắn khi có sự đồng hành, tận tâm của Bùi Duy Ngọc, Huy đã có đủ không gian và cảm xúc để ‘mở khóa’ kỹ năng hát nốt cao của mình”.
Anh cho biết, trước đây mình luôn giữ âm nhạc ở vùng an toàn, tập trung vào các bản pop ballad dễ nghe. Tuy nhiên, lần này việc phải liên tục lên nốt cao theo yêu cầu của đồng đội đã giúp anh bứt phá hơn trong cách xử lý giọng hát.
Sự kết hợp giữa chất giọng truyền cảm của Ngô Kiến Huy, phần rap đặc trưng của Karik và kỹ thuật thanh nhạc của Bùi Duy Ngọc đã mang đến một tổng thể hài hòa, kể lại câu chuyện tình yêu nhiều tổn thương và day dứt của những người trưởng thành.
Ngay sau khi phát sóng, “Đã từng” nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực. Nhiều khán giả cho rằng đây là một trong những màn trình diễn cảm xúc nhất của Ngô Kiến Huy trong thời gian gần đây. Người hâm mộ của nam ca sĩ cũng bày tỏ hy vọng anh sẽ tiếp tục “thoát khỏi vùng an toàn”, khai phá nhiều màu sắc âm nhạc mới trong các vòng tiếp theo của “Anh Trai Say Hi”.
Với Đã Từng, Ngô Kiến Huy không chỉ chứng minh sự nghiêm túc trong âm nhạc mà còn cho thấy một hình ảnh trưởng thành hơn – dám thử nghiệm, dám thay đổi và không ngại thử thách bản thân để mang lại trải nghiệm cảm xúc mới mẻ cho khán giả.