Ngô Kiến Huy 'bung' hết giọng và múa đương đại trong ca khúc 'Đã từng'

Ca khúc “Đã từng” trong tập 5 “Anh Trai Say Hi” với sự thể hiện của Ngô Kiến Huy, Karik và Bùi Duy Ngọc đang thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, nhanh chóng đạt lượt xem và lượt nghe ấn tượng sau khi phát sóng.

Ngô Kiến Huy, Karik và Bùi Duy Ngọc đã có phần trình diễn bùng nổ.

Trước đó, ở vòng đầu tiên của chương trình, Ngô Kiến Huy từng chọn thể hiện bản ballad “Người như anh xứng đáng cô đơn”, một phần trình diễn được đánh giá là trọn vẹn nhưng vẫn khá an toàn với khán giả của anh. Chính vì vậy, khi bước vào vòng 2, nam ca sĩ quyết định “bung” hết mình với “Đã từng”. Đây cũng được xem là tiết mục có màn lột xác rõ rệt cả về kỹ thuật thanh nhạc lẫn phong cách biểu diễn của Ngô Kiến Huy.