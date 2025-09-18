Nghìn người sập bẫy, mất hàng tỷ đồng vì tin vào cam kết lợi nhuận tiền ảo 21%

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 15/9, Bộ Công an cho biết, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo có tên gọi “WorldMall.app” (đồng WM), nhóm này đã huy động hàng chục tỷ đồng từ người dân trên cả nước.