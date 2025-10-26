'Nghiện' son dưỡng khi môi khô nứt, nhưng càng thoa lại càng khô

Thời tiết chuyển mùa và độ ẩm không khí giảm mạnh dễ khiến đôi môi trở nên khô, bong tróc, thậm chí nứt nẻ và đau rát. Nhiều người phải liên tục thoa son dưỡng để dễ chịu hơn. Tuy nhiên, có một nghịch lý xảy ra: càng thoa môi càng khô, khiến việc dùng son trở thành thói quen lặp lại như… một dạng ''nghiện''.

Theo bác sĩ da liễu Susan Massick (ĐH Y Ohio State, Mỹ), việc dùng son dưỡng thường xuyên không tạo nên sự phụ thuộc hay rối loạn sinh học như nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, việc phải thoa liên tục trong ngày không phải dấu hiệu khỏe mạnh. Nếu bạn phải thoa son sau mỗi lần nói chuyện hay uống nước, có thể sản phẩm đang gây kích ứng hoặc không phù hợp.

Nhiều loại son dưỡng chứa chất tạo mùi, tạo vị, tinh dầu, mang lại cảm giác mềm mượt lúc đầu nhưng gây khô rát về lâu dài. Các chất thường gặp trong son dưỡng như hương liệu, menthol, camphor, eucalyptus... dễ gây viêm da tiếp xúc, kích ứng, khiến môi khô nặng hơn, tạo ra vòng lặp khô môi, thoa son dưỡng lại càng khô.

Một nguyên nhân khác nữa là thói quen liếm môi. Mùi vị dễ chịu của son khiến nhiều người vô thức liếm môi, nhưng nước bọt không hề dưỡng ẩm. ''Nước bọt chứa enzyme tiêu hóa, có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ môi" - bác sĩ Massick cho biết.

Khi môi liên tục ướt rồi khô lại, bề mặt da bị phá vỡ, dẫn đến nứt nẻ, chảy máu. Ngoài ra, một số sản phẩm chỉ chứa chất hút ẩm như glycerin, hyaluronic acid… nhưng không có thành phần khóa ẩm. Điều này khiến nước bị hút lên bề mặt da rồi bay hơi nhanh hơn, khiến môi càng khô hơn.

Để giữ ẩm cho môi, son dưỡng cần có nhóm chất giữ nước như: Petrolatum (có trong Vaseline, Aquaphor), Dimethicone, Shea butter, sáp ong (tối ưu cho da nhạy cảm). Lý tưởng nhất là kết hợp humectant + occlusive để vừa cấp ẩm vừa giữ ẩm.

Bác sĩ khuyến nghị việc dùng son dưỡng:

- Chọn sản phẩm không mùi, không hương liệu, không tinh dầu.

- Thoa 2-3 lần/ngày: sau đánh răng và trước ngủ là đủ.

- Thoa lại sau ăn, nhưng không thoa sau mỗi lần uống nước.

- Uống đủ nước và tránh ánh nắng trực tiếp lên môi.

- Ưu tiên son dưỡng có SPF khi ra ngoài.

- Nếu có dấu hiệu kích ứng (châm chích, sưng, đỏ), cần ngừng ngay và đổi sản phẩm khác.

Son dưỡng không phải ''thủ phạm'' khiến môi bị khô, chính thành phần không phù hợp hoặc thói quen dùng sai mới khiến môi khô nứt. Hiểu đúng nhu cầu của đôi môi, lựa chọn sản phẩm lành tính và thoa đúng thời điểm sẽ giúp bạn thoát khỏi nỗi ám ảnh môi khô nứt vào mùa cuối năm.

Thu Vân