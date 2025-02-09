Nghiện sạch sẽ, vợ tôi không thích tụ tập ăn uống dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ này, nhóm bạn thân của tôi lại tổ chức tụ tập ăn uống, yêu cầu đưa vợ con đi cùng. Tôi không biết sẽ nói với vợ mình thế nào, vì chắc chắn cô ấy không thích.

Đã vài lần xảy ra rắc rối khi vợ tôi đi ăn uống cùng nhóm bạn của tôi và nhóm bạn của cô ấy, chỉ vì cô ấy quá sạch sẽ. Đỉnh điểm là sự việc xảy ra dịp nghỉ lễ 30/4, nhóm bạn của vợ tôi tổ chức ăn uống tại nhà riêng của một cô.

Cô bạn ấy, lúc nào cũng ăn mặc sang chảnh, thơm tho, nhưng khi đến nhà riêng của cô ấy, tôi thực sự choáng. Căn nhà rất bừa bộn, giẻ lau nhà làm bằng quần áo cũ, vứt đầy ở cửa. Nhưng chuyện xảy ra trong bếp mới đáng kể.

Vì quá sạch sẽ, vợ tôi luôn bị bạn bè chế nhạo (Ảnh minh họa)

Cô bạn và anh chồng cơ bản đã nấu xong tiệc, mọi người không phải xúm vào giúp. Nhưng khi rau sống được mang lên, vợ tôi vô ý hất tay làm đổ rổ rau, thế là vợ tôi nhận mang đi rửa lại.

Vợ rửa tới 3-4 lượt nước sạch, lại còn hòa muối vào ngâm rồi mới vớt ra, vẩy cho sạch nước. Vợ tôi nói phải làm thế vì trước đó cô ấy thấy bạn rửa rau bằng cái chậu rửa thịt.

Chén đĩa ăn uống vợ cũng phải mang vào trong bếp đun sôi nước lên và nhúng vào, sau đó vớt ra, lau khô bằng khăn giấy. Thấy cô bạn dùng thớt thái thịt tươi xong thì lau qua loa rồi thái thịt chín, vợ tôi không nhịn được, nói ngay: "Làm thế không vệ sinh!".

Những tưởng những việc làm của vợ tôi được ủng hộ, nhưng cả nhóm bạn hùa vào chế nhạo cô ấy: “Sau này ai làm con dâu bà thì nó chạy mất dép”, “sạch thế thì những người thân khó thở lắm”...

Rồi họ phỏng vấn tôi: “Anh làm chồng nó bấy lâu mà vẫn chịu được, phải tặng huy chương cho anh mới được”.

Vợ tôi bực dọc phản bác: “Chẳng lẽ mọi người không thích sạch sẽ à?”.

Tôi biết vợ tôi không hề muốn "khác biệt" như thế khi đến nhà khác, nhưng cái sự mất vệ sinh của cô bạn khiến vợ không chịu đựng nổi.

Hồi mới về làm dâu, vợ tôi cũng khiến cha mẹ và các em tôi khó chịu vì suốt ngày cô ấy dọn dẹp, lau rửa, yêu cầu mọi thứ phải ngăn nắp. Quả thật, khi cô ấy ở nhà, bước vào nhà luôn là cảm giác dễ chịu vì sự sạch sẽ, tinh tươm. Nhưng với một gia đình mấy chục năm quen thói làm đâu vứt đấy, lười dọn dẹp, ở bẩn như gia đình tôi, thì việc bị nhắc nhở là không hề dễ chịu. Thế là, dần dần, mỗi khi cô ấy đi vắng, chuẩn bị về, là cả nhà như nháo nhào dọn dẹp.

Đi làm về, thấy đồ đạc bị vứt bừa bãi, ăn uống xong không dọn dẹp ngay là cô ấy càm ràm, miệng thì nói, tay thì dọn dẹp, đến khi nào mọi thứ ngăn nắp mới thôi.

Đặc biệt, gia đình tôi hiếm khi phải gọi đồ ăn sẵn bên ngoài, vì vợ tôi không an tâm với bất cứ nhà hàng đầu bếp nào. Đi làm về, dù có lỡ, muộn đến mấy, cô ấy cũng đều tự nấu nướng.

Có lần tôi mời một đối tác đến nhà ăn cơm. Nhìn mâm cơm tinh tươm, gọn gàng, đẹp đẽ, anh e ngại bảo tôi: “Cậu đừng giận, chứ mình nghĩ là sẽ được ăn bữa cơm nhà làm, chứ cậu đặt nhà hàng thế này mình không an tâm, vì bụng dạ mình yếu, hay bị đau bụng, ăn đồ ăn ngoài là mình không dám”.

Hiểu ra, tôi cười trấn an anh: “Anh yên tâm, không phải đồ ăn nhà hàng đâu, vợ em làm đấy. Cô ấy làm thì anh yên tâm, luôn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Mỗi tháng nhà em tốn chục cân muối để cô ấy sát trùng thực phẩm mà”.

Khi biết mâm cơm do vợ tôi làm, đối tác của tôi ngạc nhiên và thán phục. Anh thú nhận là anh mắc hội chứng OCD sạch sẽ (rối loạn ám ảnh cưỡng chế với hành vi cần phải làm sạch hoặc sợ nhiễm bẩn) nên nhìn đâu cũng không yên tâm, nay được một người cũng bị bệnh OCD nấu cho ăn chuẩn quá rồi.

Dù bận rộn, vợ tôi cũng luôn tự nấu ăn vì không tin tưởng thức ăn bên ngoài (Ảnh minh họa)

Vấn đề là, tôi không hiểu tại sao sự sạch sẽ thái quá của vợ tôi lại bị mọi người lên án, chế nhạo.

Tôi thì thấy, nhờ có cô ấy, tôi đã thay đổi được bản thân, từ lúc nào tôi đã từ bỏ sự luộm thuộm, qua loa, xuề xòa. Sống trong một căn nhà sạch sẽ tinh tươm quả thật là dễ chịu. Hằng ngày tôi và các con được ăn uống an toàn, không lo nhiễm khuẩn hay dính bẩn từ đồ dùng.

Hôm tiệc tùng tại nhà riêng của cô bạn vợ tôi, khi mọi người chế nhạo vợ, tôi thẳng thắn trả lời: “Sống với một người sạch sẽ là may mắn của bố con mình. Mình tự hào vì điều đó”. Mọi người đang cười bỗng ngượng ngùng, còn vợ tôi nhìn tôi đầy tin tưởng.

Sau bữa ấy, vợ nói có lẽ cô ấy sẽ không đến những bữa tiệc chung nữa, vì sợ bệnh sạch sẽ làm cô ấy mất kiểm soát. Tôi đang thuyết phục vợ đi cùng lần tiệc tùng này, nếu có xảy ra tình huống như lần trước, tôi sẽ vẫn bảo vệ vợ. Ở bẩn mới đáng sợ chứ!