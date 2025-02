Bỏ theo dõi vì ảnh nào cũng cùng một kiểu cười, cùng một kiểu tạo dáng đến phát… ngán - Ảnh minh họa: Shutterstock

Hủy kết bạn, bỏ theo dõi vì… ngán

Gần đây, chị Trần Thanh Mến (TPHCM) bỏ theo dõi Facebook một số người bạn, vì: “Ngày nào cũng thấy hiện lên dòng thời gian những tấm ảnh bạn “tự sướng” với app chỉnh sửa. Ảnh nào cũng cùng một kiểu cười, cùng một kiểu tạo dáng đến phát… ngán. Tôi chọn hủy theo dõi để đỡ phải nhìn thấy mỗi ngày”.

Còn chị Văn Thị Thu Bội (TP Thủ Đức, TPHCM), từ hơn 1 năm nay cũng bỏ theo dõi Facebook một người chị từng yêu quý. Chị bạn này đã luống tuổi, sống cô đơn nhiều năm. Mấy năm trước, biết chị có bạn trai như ý, ai cũng mừng cho chị. Ban đầu chị thi thoảng đăng hình 2 người tình cảm, ai cũng vào chúc mừng. Sau đó một thời gian, chị “dội” hình liên tục, bộ hình nào cũng kèm thơ hoặc diễn giải về tình yêu. “Có không ít bình luận nói bóng gió xa xôi về việc chị “làm quá”. Tôi không rõ chị có nhận ra điều đó không, nhưng chuyện này góp ý thì ngại, tôi bỏ theo dõi cho dễ xử, lỡ một ngày ngứa miệng lại nói thì mất lòng” - chị Bội cho biết.

Chị Nguyễn Thủy (TP Hải Phòng) thì có cô bạn học khá hiền lành, nhút nhát. Dạo gần đây, chị luôn được bạn gắn thẻ trong mọi bài viết về hội nghị, hội thảo làm giàu, “tự do tài chính” với toàn các “doanh nhân”, “nữ hoàng chốt sale” mặc vest xanh, đỏ, kèm những slogan đao to búa lớn. Thấy quá phiền, chị Thủy đã âm thầm “chặn” cô bạn và tạm khóa trang cá nhân để ngày ngày khỏi phải đọc những thứ mà chị cho là sáo rỗng, vô bổ.

Cẩn trọng nguy cơ rối loạn cảm xúc

Theo anh Nguyễn Quang Thành - Giám đốc Công ty Công nghệ Song Nghi (TPHCM) - đồng thời là chuyên gia phân tích mạng xã hội: không khó để nhận biết những phụ nữ “một màu” trên không gian mạng.

“Họ thường cố chứng tỏ mình có độ “mặn”, chiều sâu hoặc cá tính nhất định với những nội dung đi vay mượn, nhặt nhạnh chỗ này chỗ kia, thích hô hào, sáo rỗng mà đôi khi chính họ cũng không hiểu ý nghĩa. Hành động này không gây được ấn tượng, trái lại, chỉ khiến bạn bè thấy phiền và dần xa lánh họ” - anh Thành chia sẻ.

Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy cho hay, trong nhiều năm làm chuyên gia tâm lý, chị gặp không ít phụ nữ không được tặng quà vào ngày lễ nhưng đã tự mua quà, tự chụp hình khoe Facebook là được chồng tặng. Lý giải hành vi này, theo tiến sĩ Thúy, những phụ nữ thường xuyên khoe bản thân, khoe hạnh phúc, khoe mình thành đạt hoặc xinh đẹp… trên mạng xã hội, ít nhiều đều gặp phải vấn đề tâm lý. Có những người mang tâm lý so bì, muốn thỏa mãn cảm xúc cá nhân, muốn kín đáo “gửi thông điệp” đến sếp, đồng nghiệp, cha mẹ, anh chị em chồng… hoặc đơn giản chỉ là muốn lấy lòng một ai đó.

“Tôi đã gặp nhiều trường hợp phụ nữ bị rối loạn cảm xúc. Việc khoe khoang nhiều trên Facebook xuất phát từ cảm giác tự ti của người trong cuộc; nặng hơn là trầm cảm, rối loạn lo âu hoặc có tâm lý bất ổn. Do đó, họ cố phô bày trên mạng xã hội những hình ảnh hoàn mỹ và một cuộc sống tốt đẹp, để tự trấn an bản thân hoặc chứng minh cho người nhà, người thân thấy họ thật sự ổn. Cũng không thiếu những phụ nữ buộc phải “phông bạt” trên Facebook do họ làm công việc cần phải đánh bóng bản thân, lấy hình ảnh của mình ra để tạo uy tín trong giao dịch làm ăn” - tiến sĩ Thúy phân tích.

Phó giáo sư, tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình nhận định: trong khi giới trẻ có xu hướng “úp mở, tỏ ra bí ẩn” khi thể hiện mình trên mạng xã hội thì phụ nữ trung niên lại có xu hướng khoe bản thân mỗi ngày trên Facebook, Zalo… như một thói quen khó bỏ.

“Giá trị của mỗi phụ nữ không nằm ở những tấm hình lung linh được đăng mỗi ngày. Chị em hoàn toàn có thể gây được ấn tượng đẹp bằng chính nét đẹp chân thực của mình, đôi khi chỉ đơn giản là một nụ cười, một câu chuyện hài hước, cách mình chia sẻ một câu chuyện truyền cảm hứng, lan tỏa năng lượng tích cực cho bạn bè…” - ông Bình gợi mở.

Cũng theo ông Bình, mỗi phụ nữ đã là một bông hoa, dù ở giai đoạn nào, cũng có vẻ đẹp nhất định. Do vậy, chị em cần vun đắp giá trị tự thân, không cần tốn thời gian chạy theo những giá trị ảo, hào nhoáng, vô bổ.

Ông Cao Hoàng Nam - đại diện Sáng kiến Z&Alpha - phân tích: các công ty thiết kế chức năng like (thích), comment (bình luận) tác động vào cơ chế sản sinh dopamine nội sinh - một loại hoóc môn tạo cảm giác thoải mái, đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe não bộ của con người.

Các tính năng này khiến người dùng liên tục kiểm tra lượt thích, tăng cường độ đăng bài tiếp theo. Khi bài viết có sự từ chối, ít tương tác, ít người bấm “thích” có thể dẫn tới các triệu chứng trầm cảm.



