Nghiện game: Nguyên nhân, biểu hiện và cách xử lý

Nghiện game là gì?

Nghiện game là trạng thái khi một người mất kiểm soát trong việc chơi các trò chơi điện tử. Chơi game liên tục và trong khoảng thời gian dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày, công việc, học tập và các mối quan hệ xã hội. Đây là một dạng nghiện hành vi, tương tự như nghiện cờ bạc hay nghiện mạng xã hội. Hệ thống Phân loại Quốc tế về Bệnh tật phiên bản mới nhất (ICD-11) đã bổ sung hành vi nghiện game vào danh mục các tình trạng sức khỏe và bệnh lý.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghiện game

Nghiện game có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm:

﻿Giải tỏa căng thẳng: Nhiều người tìm đến game để quên đi những áp lực từ công việc, học tập hay cuộc sống hàng ngày.

Thiếu các hoạt động thay thế: Khi không có nhiều lựa chọn giải trí hoặc các hoạt động ngoài trời, game dễ dàng trở thành một phương tiện giải trí chủ yếu.

Kích thích hưng phấn: Thỏa mãn sau mỗi lần chiến thắng khi chơi game được kích thích bởi sự sản xuất dopamine trong não bộ, một chất gây hưng phấn và cảm giác vui sướng.

Cảm giác thành công: Game thường mang lại cảm giác thành tựu, khiến người chơi dễ bị cuốn hút và tiếp tục chơi để đạt được nhiều thành tích hơn.

Ảnh hưởng từ môi trường xung quanh: Bạn bè, người thân hoặc cộng đồng chơi game có thể tác động đến việc một người trở nên nghiện game.

Các triệu chứng phổ biến của người nghiện game

Người nghiện game thường có những triệu chứng rõ rệt như:

Người mê game có thể dành cả ngày để chơi mà bỏ bê việc ăn, ngủ và vệ sinh cá nhân.