Nghiện game: Nguyên nhân, biểu hiện và cách xử lý

Nghiện game là gì?
Nghiện game là trạng thái khi một người mất kiểm soát trong việc chơi các trò chơi điện tử. Chơi game liên tục và trong khoảng thời gian dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày, công việc, học tập và các mối quan hệ xã hội. Đây là một dạng nghiện hành vi, tương tự như nghiện cờ bạc hay nghiện mạng xã hội. Hệ thống Phân loại Quốc tế về Bệnh tật phiên bản mới nhất (ICD-11) đã bổ sung hành vi nghiện game vào danh mục các tình trạng sức khỏe và bệnh lý.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghiện game
Nghiện game có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm:
- Giải tỏa căng thẳng: Nhiều người tìm đến game để quên đi những áp lực từ công việc, học tập hay cuộc sống hàng ngày.
- Thiếu các hoạt động thay thế: Khi không có nhiều lựa chọn giải trí hoặc các hoạt động ngoài trời, game dễ dàng trở thành một phương tiện giải trí chủ yếu.
- Kích thích hưng phấn: Thỏa mãn sau mỗi lần chiến thắng khi chơi game được kích thích bởi sự sản xuất dopamine trong não bộ, một chất gây hưng phấn và cảm giác vui sướng.
- Cảm giác thành công: Game thường mang lại cảm giác thành tựu, khiến người chơi dễ bị cuốn hút và tiếp tục chơi để đạt được nhiều thành tích hơn.
- Ảnh hưởng từ môi trường xung quanh: Bạn bè, người thân hoặc cộng đồng chơi game có thể tác động đến việc một người trở nên nghiện game.
Các triệu chứng phổ biến của người nghiện game
Người nghiện game thường có những triệu chứng rõ rệt như:
- Người mê game có thể dành cả ngày để chơi mà bỏ bê việc ăn, ngủ và vệ sinh cá nhân.
- Cảm thấy bồn chồn, lo lắng hoặc khó chịu khi không được chơi game.
- Lơ là các hoạt động xã hội, công việc hoặc học tập để chơi game.
- Tiêu tốn nhiều tiền bạc vào việc mua sắm trong game.
- Họ thường nói dối hoặc che giấu việc chơi game để khiến người khác không biết họ thực sự đang làm gì.
- Từ bỏ các hoạt động yêu thích trước đây hoặc từ bỏ các mối quan hệ gia đình và xã hội vì chơi game.
Người nghiện game thường dành toàn bộ thời gian trong ngày để chơi game
Tác hại của việc nghiện game
Nghiện game trong thời gian dài có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng, bao gồm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe, mối quan hệ xã hội và khả năng hoàn thành các công việc hàng ngày.
Ảnh hưởng đến mặt tâm lý
Nghiện game có thể dẫn đến các vấn đề tâm lý như:
- Người nghiện game dễ rơi vào trạng thái buồn bã, mất hứng thú với cuộc sống.
- Việc luôn suy nghĩ về game có thể khiến họ cảm thấy lo lắng, bất an.
Thói quen chơi game khuya dẫn đến rối loạn giấc ngủ, gây ra tình trạng căng thẳng, mệt mỏi và khó tập trung vào công việc.
- Khi nhập tâm quá mức có thể dẫn đến tình trạng rối loạn nhân cách và có xu hướng bạo lực.
Về mặt sức khoẻ
- Nhìn vào màn hình trong thời gian dài có thể gây mỏi mắt, suy giảm thị lực.
- Tư thế ngồi sai khi chơi game dẫn đến các vấn đề về cơ xương khớp.
- Thiếu vận động, thường xuyên bỏ ăn và ăn uống không lành mạnh khi chơi game dễ dẫn đến béo phì hoặc suy dinh dưỡng.
- Vì thời gian ngủ rất ít khiến cơ thể bị suy nhược, mất năng lượng.
Ảnh hưởng đến xã hội
- Người nghiện game thường lơ là trách nhiệm với gia đình, gây ra mâu thuẫn và xung đột.
- Họ có thể rút lui khỏi các mối quan hệ xã hội, trở nên cô lập và khó khăn trong việc giao tiếp.
Nghiện game online gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mối quan hệ xung quanh
Biện pháp cai nghiện game online hiệu quả
Dưới đây là một số phương pháp cai nghiện game online hiệu quả mà bạn nên áp dụng:
Tham gia các hoạt động ngoài trời
Thay vì ngồi trước màn hình, người nghiện game nên tham gia các hoạt động ngoài trời như chơi thể thao, vì thể thao cũng mang tính cạnh tranh và thú vị nhưng lành mạnh và thực tế hơn. Họ cũng có thể tham gia các câu lạc bộ hoặc nhóm bạn cùng sở thích để tham gia các cuộc thi tranh tài cao thấp, tìm ra người chiến thắng, giúp quên đi sự hấp dẫn của game online.
Tham gia các hoạt động thể thao giúp bạn dễ dàng quên đi trò chơi điện tử
Làm bản thân luôn bận rộn
Rảnh rỗi sẽ khiến bạn dễ bị cuốn vào game để giết thời gian. Thay vì vậy, hãy lên kế hoạch cho các hoạt động hàng ngày. Tìm kiếm các sở thích mới như đọc sách, học nấu ăn, hoặc trai dồi các kiến thức và kỹ năng khác để bản thân bận rộn hơn.
Đặt mốc thời gian quy định cho việc chơi game
Các biện pháp giúp quản lý thời gian chơi game mỗi ngày một cách hợp lý bao gồm:
- Thay vì dừng chơi game đột ngột, bạn hãy thiết lập một khoảng thời gian cụ thể dành cho việc chơi game và cam kết tuân thủ, giúp kiểm soát thói quen chơi game.
- Cài đặt các ứng dụng hoặc công cụ để theo dõi và giới hạn thời gian chơi game, đảm bảo không vượt quá thời gian cho phép.
- Đặt các khoảng nghỉ ngơi giữa các phiên chơi game để tránh việc chơi liên tục, giúp mắt và cơ thể được nghỉ ngơi và giảm thiểu căng thẳng.
Liệu pháp tâm lý
- Tư vấn tâm lý: Tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý để tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết vấn đề nghiện game.
- Tham gia các nhóm hỗ trợ: Gặp gỡ và chia sẻ với những người có cùng vấn đề để tìm kiếm sự đồng cảm và hỗ trợ lẫn nhau.
- Liệu pháp hành vi nhận thức: Áp dụng các kỹ thuật tâm lý để thay đổi hành vi và suy nghĩ tiêu cực liên quan đến game.
Nghiện game không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân mà còn tác động xấu đến gia đình và xã hội. Việc nhận diện sớm các triệu chứng và áp dụng những biện pháp cai nghiện hiệu quả là điều cần thiết để đảm bảo sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
