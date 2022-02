Nghiên cứu phát hiện thêm tác hại lâu dài với người mắc COVID-19, nguyên nhân nào gây ra các triệu chứng hậu COVID-19?

Đây là một trong những nghiên cứu toàn diện đầu tiên theo dõi các tác động lâu dài liên quan đến Covid-19. Nhiều bệnh nhân đã báo cáo tình trạng sương mù não, mệt mỏi, suy nhược hoặc mất khứu giác kéo dài trong nhiều tháng sau khi bị bệnh. Một số nhà nghiên cứu hiện tin rằng những triệu chứng kéo dài đó có thể liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.



PGS.TS Ziyad Al-Aly, tác giả cao cấp của nghiên cứu tại Đại học Washington ở St. Louis (Mỹ), cho biết: "Đối với những người rõ ràng có nguy cơ mắc bệnh tim từ trước khi bị nhiễm virus SARS-CoV-2, các phát hiện cho thấy COVID-19 có thể làm tăng nguy cơ đó. Nhưng đáng chú ý nhất, những người chưa từng mắc bất kỳ vấn đề nào về tim và được coi là có nguy cơ thấp hiện cũng đang phát triển các vấn đề về tim hậu COVID-19".



Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong 1 năm sau khi nhiễm virus, bệnh nhân COVID-19 có tỷ lệ mắc bệnh tim, bao gồm cả suy tim và tử vong, cao hơn 4% so với những người không mắc COVID-19.



"Một số người có thể nghĩ 4% là một con số nhỏ, nhưng với mức độ nghiêm trọng của đại dịch, con số đó tương đương với khoảng 3 triệu người Mỹ bị biến chứng tim mạch do COVID-19", PGS.TS Ziyad Al-Aly, tác giả cao cấp của nghiên cứu tại Đại học Washington ở St. Louis (Mỹ), nhấn mạnh.



So với nhóm chứng, bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ mắc bệnh động mạch vành cao hơn 72%; nguy cơ đau tim cao hơn 63%, và nguy cơ đột quỵ cao hơn 52%. Nhìn chung, những bệnh nhân này có nguy cơ mắc các biến cố tim mạch lớn hơn 55%, bao gồm đau tim, đột quỵ và tử vong.



