Nghiên cứu mới khẳng định triển lãm ô tô có ảnh hưởng đến quyết định mua xe

Triển lãm ô tô vẫn có ảnh hưởng lớn trong quyết định mua xe

Một nghiên cứu mới do Clarify Group thực hiện, được hỗ trợ bởi các triển lãm ô tô như New York, Los Angeles và Canadian International Auto Shows, xác nhận rằng dù lượng khách đến các triển lãm có giảm sút, các sự kiện này vẫn có vai trò quan trọng đối với người mua xe mới.

Kết quả cho thấy 40% khách đến triển lãm có ý định mua hoặc thuê ô tô trong vòng 12 tháng tới. Bên cạnh đó, 68% người tham dự dự định mua xe trong vòng 24 tháng. Nhóm người tới triển lãm thường có khả năng mua cao hơn người tiêu dùng trung bình, họ có xu hướng tra cứu thông tin trực tuyến, đến đại lý hoặc đặt lịch lái thử sau sự kiện.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, mặc dù chỉ có 37% người tham dự đến triển lãm với mục đích tìm hiểu thông tin mua xe, nhưng 84% cho biết việc tham dự triển lãm đã giúp họ đưa ra quyết định mua xe. Đối với khách tham dự triển lãm và dự định mua xe trong vòng 12 tháng, 58% đã lên mạng sau khi tham dự để tìm hiểu thêm về một chiếc xe cụ thể. 55% đã đến đại lý, trong khi 39% đã sắp xếp một buổi lái thử. 28% cuối cùng đã mua được một chiếc xe mới.

Khó khăn trong ngành và vai trò của thế hệ trẻ

Bất chấp vai trò vẫn rõ rệt, triển lãm ô tô hiện phải đối mặt với áp lực lớn khi số lượt khách tham dự tiếp tục giảm. Ví dụ, Detroit Auto Show năm nay chỉ thu hút khoảng 275.000 lượt khách, thấp hơn đáng kể so với con số 774.179 lượt vào năm 2019. Việc giảm lượng khách khiến tiềm năng tác động của triển lãm không còn mạnh như trước.

Tuy nhiên, nghiên cứu còn ghi nhận một điểm sáng là giới trẻ, đặc biệt Gen Z có xu hướng ủng hộ hơn đối với trải nghiệm trực tiếp. Họ có khả năng cao hơn 1,5 lần so với trung bình trong việc giới thiệu triển lãm cho bạn bè, gia đình.

Theo lãnh đạo Los Angeles Auto Show, “triển lãm xe vẫn đóng vai trò quan trọng trong hành trình mua xe của người dùng,” và dữ liệu từ nghiên cứu này củng cố quan điểm rằng trải nghiệm trực tiếp vẫn là một phần không thể thay thế trong việc giúp người mua cảm thấy tin tưởng hơn khi ra quyết định mua xe.