Nghiên cứu của Đại học Oxford: Bộ phận này càng lớn khi mang thai, trẻ sinh ra càng thông minh

Sau khi mang thai, rất nhiều bà mẹ chú trọng tới vấn đề thai giáo, ai cũng muốn con mình khi sinh ra được thông minh vượt trội. Yếu tố bẩm sinh, gen di truyền chỉ ảnh hưởng phần nhỏ tới IQ của trẻ nhưng mọi người rất coi trọng vấn đề này. Đặc biệt, trong dân gian có câu nói "mông càng to đẻ con càng thông minh". Không ít người sau khi nghe xong đều cho rằng, câu nói này chỉ là một trò mê tín dị đoan. Thế nhưng, trên thực tế có cơ sở khoa học chứng minh điều này.

Tiểu Giang là một phụ nữ có thân hình đầy đặn, vòng nào ra vòng nấy. Sau khi kết hôn, nhiều người khuyên cô nên sinh con sớm khi còn trẻ và nói đùa với nhau rằng: "Cô có thân hình đẹp quá, mông lại to, em bé sau này sẽ thông minh lắm".

Khi nghe câu nói này, Tiểu Giang chỉ biết cười và cho rằng nó mê tín. Thế nhưng, sau khi sinh con xong, cô nhận ra con mình phát triển tốt về mọi mặt, có phần thông minh vượt trội. Lúc này, cô nhớ lại câu nói trước đó của mọi người hóa ra lại đúng đến vậy.

Nghiên cứu của Đại học Oxford chứng minh: Phụ nữ mông to sinh con có IQ cao



Theo một nghiên cứu năm 2010 của Đại học Oxford, người mẹ có mông to sinh con khỏe mạnh và thông minh. Điều này do mông chứa nhiều axit béo Omega-3 (axit béo tốt) dự trữ . Đây là loại axit béo chịu trách nhiệm cho sự phát triển não bộ của trẻ.

Theo trang Chicago Tribune, các nhà khoa học đã chứng minh điều này từ năm 2007. Họ nhấn mạnh rằng, phụ nữ có vòng 3 nhiều mỡ thường thông minh hơn phụ nữ có vòng 3 phẳng lì. Lý do được đưa ra là do việc lưu trữ axit béo Omega-3 ở mông giúp cải thiện chức năng và sự phát triển của não bộ.