Nghịch lý: Thừa tiền làm điện gió, khó vốn cho điện than

Trong đó, nhiệt điện than giai đoạn 2021-2025 là cần 358 nghìn tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 là hơn 425 nghìn tỷ đồng. Còn điện gió giai đoạn 2021-2025 cần 376 nghìn tỷ đồng, điện mặt trời chỉ khoảng gần 5.500 tỷ đồng.

Nguồn vốn dự kiến cần huy động cho các dự án điện giai đoạn tới

Nút thắt mang tên “tài chính xanh”

Ông Ngô Đức Lâm, nguyên Phó viện trưởng Viện Năng lượng, dự báo huy động vốn cho dự án nhiệt điện than thời gian tới rất khó khăn khi nhiều tổ chức tài chính nói không với nhiệt điện than.

Ông Patrick Jakobsen, Giám đốc thẩm định tín dụng, Tổ chức Tín dụng xuất khẩu Đan Mạch (EKF), đánh giá thu xếp tài chính cho điện than đang trở thành điều cấm kỵ trong cộng đồng tài chính, cho nên ít có tổ chức nào cung cấp tài chính cho dự án điện than mới. Các quốc gia đưa ra những quy định chống cung cấp tài chính cho điện than, mà Trung Quốc và Vương quốc Anh là những ví dụ điển hình. Tại COP26, nhiều quốc gia dự kiến sẽ công bố chính sách năng lượng xanh.

Ông Patrick Jakobsen khuyến nghị Việt Nam nên tiếp tục đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi. “Nếu Việt Nam đi theo con đường này sẽ nhận được nhiều tài chính hơn”, ông nói.