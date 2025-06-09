Nghịch lý Quả bóng vàng không dành cho cầu thủ xuất sắc nhất

Khi bóng đá thế giới đang dồn mọi sự chú ý về lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 diễn ra vào ngày 22-9 tại Paris, cựu danh thủ Michael Owen đã lên tiếng về bản chất thực sự của giải thưởng cá nhân danh giá nhất hành tinh này. Owen từng giành Quả bóng vàng năm 2001 khi chơi cho Liverpool tin rằng không phải lúc nào cầu thủ hay nhất thế giới cũng là người nâng cao danh hiệu này.

Năm 2001, Owen đã vượt qua Raul cùng nhiều tên tuổi khác nhờ một mùa giải rực rỡ, giúp Liverpool thâu tóm Cúp UEFA, FA Cup và Cúp Liên đoàn. Tuy nhiên, kể từ sau thời điểm đó, bóng đá thế giới gần như chứng kiến một giai đoạn thống trị tuyệt đối của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Từ năm 2008 đến 2023, hai siêu sao này thay nhau giành Quả bóng vàng, biến giải thưởng trở thành cuộc đua song mã suốt hơn một thập kỷ.

Nhưng bóng đá luôn vận động. Năm 2024 chứng kiến một cột mốc mới khi Rodri, tiền vệ đánh chặn tài hoa của Manchester City, bất ngờ được vinh danh, chính thức khép lại kỷ nguyên Messi - Ronaldo. Điều này mở ra một câu hỏi lớn cho phần còn lại của thế giới bóng đá: liệu ai sẽ là người kế nhiệm danh hiệu năm 2025, khi cán cân quyền lực dường như đã cân bằng trở lại?