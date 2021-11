Nghịch lý hàng không Việt Nam: Bay vòng rẻ hơn bay thẳng

Một đại lý bán vé cho biết nguyên nhân vé cao cho đường bay thẳng TP.HCM - Hà Nội chủ yếu do lịch khai thác hạn chế.



"Một ngày chỉ vài chuyến bay đếm đầu ngón tay thì vé cao là điều dễ hiểu, nhất là nhu cầu đi lại giữa 2 thành phố này là rất lớn khi thời điểm bình thường lên đến cả trăm chuyến bay", vị đại lý cho biết.



Cùng với Vietnam Airlines, Bamboo Airways cũng chung tình cảnh khi mỗi ngày chỉ được 2 chuyến bay thẳng TP.HCM - Hà Nội. Điều này cũng khiến giá vé không hề rẻ khi trên dưới 2 triệu đồng/lượt.



Thậm chí, ghi nhận trên nhiều ngày đầu tháng 12, nhiều chuyến bay đã hết chỗ không chỉ phổ thông mà còn cả hạn thương gia. Nhiều hành khách cho biết vì công việc phải đi chứ giá vé quá cao so với giai đoạn này khi lượng hành khách hạn chế có chuyến chỉ vài chục người.



Hành khách chọn bay vòng thay cho bay thẳng để được giá vé rẻ gấp đôi



Hành trình bay thẳng TP.HCM - Hà Nội quá đắt đã được nhiều hành khách chọn bay vòng để được giá vé rẻ hơn, thậm chí là một nửa giá tiền so với thời gian transit.



Anh Hoàng (Long An) cho biết đã phải chọn hành trình bay quá cảnh Buôn Mê Thuột với giá vé chỉ 1,5 triệu đồng cho hành trình 4 tiếng 2 chuyến bay.



"Xem ra cũng rẻ hơn 1 nửa, cũng ổn cho mùa dịch này khi tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy", anh Hoàng nói.