Nghịch lý giá thuê nhà ở xã hội cao như nhà ở thương mại

Giá thuê ngang với nhà thương mại

Khảo sát giá nhà thương mại cho thuê tại tỉnh Bình Dương, chúng tôi nhận thấy giá thuê nhiều dự án thương mại không đắt hơn nhà ở xã hội. Đơn cử, dự án chung cư Him Lam Phú Đông, giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 68 m2 là 9 triệu đồng/tháng với đầy đủ tiện nghi. Tại dự án Phú Đông Sky Garden (đường Bình An, TP. Dĩ An), là dự án chung cư cao cấp vừa được bàn giao, giá thuê căn hộ diện tích 86 m2 chưa có nội thất là 8 triệu đồng/tháng và có nội thất là 9,5 triệu đồng/tháng.

Tại dự án chung cư Bcons Suối Tiên (TP. Dĩ An) có giá thuê là 8 triệu đồng/tháng cho căn 51 m2. Hay như dự án Bcons Sala có giá 4,5 triệu đồng cho căn hộ 45 m2 và 7 triệu đồng cho căn hộ 51 m2.

Nghiên cứu từ hai chuyên trang nhà đất là Batdongsan và Nhà Tốt chỉ ra, giá thuê căn hộ trung bình tại Bình Dương dao động 4,5-8 triệu đồng/tháng, căn hộ cao cấp 10-18 triệu đồng/tháng. Phòng trọ bình dân dao động 1,5-4 triệu đồng/tháng, nhà riêng lẻ 6-15 triệu đồng/tháng.

Chúng tôi cũng khảo sát tại TP.HCM và nhận thấy, giá cho thuê khu vực TP. Thủ Đức như dự án Him Lam Phú An là 9 triệu đồng/tháng cho căn diện tích 68 m2. Các dự án cao cấp có mức cho thuê từ 10 tới 18 triệu đồng/căn.