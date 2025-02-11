Nghĩa đồng bào trong lũ dữ

Từ lúc lũ lên cho đến lũ rút, từng đoàn quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên xung kích, người dân địa phương và đồng bào cả nước cùng phương tiện rầm rập về vùng lũ với đồng bào đang gặp nạn. Từng gói mì tôm, từng cái bánh chưng, bánh mì, chai nước của các lực lượng và đồng bào mang về đưa vội trong dòng lũ xiết.

Nước rút, người người chung tay dọn dẹp, khơi thông đường làng, đẩy bùn non khỏi nhà cửa, trường lớp. Sự sẻ chia ấy đã thổi bùng ngọn lửa đoàn kết, giúp miền Trung kiên cường bước qua gian truân, tiếp tục cuộc sống sau lũ.

