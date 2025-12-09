Nghị quyết 71 và văn hóa tri thức số: Mở không gian học tập, khơi nguồn sáng tạo

Thực tế tại Việt Nam những năm gần đây cho thấy, khi học sinh được tiếp cận môi trường tri thức số, khả năng sáng tạo đã có những bước đột phá. Nhiều cuộc thi khởi nghiệp học đường, nhiều dự án nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên được triển khai ngay từ giảng đường, thậm chí có sản phẩm thương mại hóa, tham gia thị trường. Đó không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân, mà còn là biểu hiện của một nền văn hóa sáng tạo đang hình thành - một nền văn hóa coi sáng tạo là phẩm chất cần có của mỗi công dân trẻ.

Văn hóa tri thức số vì thế không chỉ là chuyện “đổi phương tiện” trong dạy và học, mà là sự chuyển biến sâu xa về phương thức tiếp cận tri thức và giá trị văn hóa. Khi mỗi người biết học để sáng tạo, văn hóa tri thức số sẽ trở thành động lực để Việt Nam bứt phá, đồng thời củng cố bản sắc: Một dân tộc biết kế thừa truyền thống nhưng không ngừng làm mới chính mình trong dòng chảy toàn cầu hóa. Nếu tri thức số mở ra cánh cửa học tập vô tận thì đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để biến tri thức thành sức mạnh phát triển.

Thực tế cho thấy, một quốc gia chỉ có thể vươn lên mạnh mẽ khi nền giáo dục của họ không chỉ dừng ở truyền đạt kiến thức mà còn nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, khuyến khích dám nghĩ, dám làm, dám thất bại để thành công. Nghị quyết 71 đã đặt ra yêu cầu rõ ràng: Các trường đại học, cao đẳng phải trở thành những trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và thị trường. Đây không chỉ là định hướng phát triển giáo dục, mà còn là cách để kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, trong đó trí tuệ của thế hệ trẻ được khơi mở, nuôi dưỡng và phát triển thành giá trị thực tế.

Trong những năm qua, đã có không ít ví dụ sinh động chứng minh tinh thần này. Tại một số trường đại học lớn, các trung tâm đổi mới sáng tạo đã trở thành “vườn ươm” cho hàng chục dự án khởi nghiệp của sinh viên. Từ những ứng dụng nông nghiệp thông minh, sản phẩm công nghệ giáo dục, đến các giải pháp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đời sống, nhiều ý tưởng đã bước ra khỏi phòng thí nghiệm để tìm đường đến thị trường. Việt Nam cũng đã thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nơi quy tụ các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cùng hợp tác, mở ra không gian kết nối tri thức và sáng tạo.