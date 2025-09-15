Nghị quyết 57: Khoa học công nghệ làm quốc sách, mở lối cho Việt Nam bứt phá

Triển khai Nghị quyết 57, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam luôn chú trọng đào tạo nhân lực cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ. (Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN)

Từ một quốc gia nông nghiệp truyền thống trở thành nền kinh tế số năng động, từng bước hội nhập vào các chuỗi giá trị toàn cầu, kinh tế Việt Nam đã trải qua nhiều bước chuyển mình sâu sắc.

Động lực quan trọng giúp Việt Nam có được bước tiến đó chính là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã đánh dấu bước ngoặt chiến lược, mở ra cánh cửa đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Nghị quyết 57 không chỉ là một văn kiện định hướng mà còn là bản thiết kế tổng thể với những giải pháp cụ thể, mang tính hành động cao, nhằm tháo gỡ rào cản và khơi thông nguồn lực cho các lĩnh vực mũi nhọn.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết là bước ngoặt lớn, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành quốc sách hàng đầu, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.