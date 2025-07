Nghị quyết 57: Hoàn thiện thể chế, nâng tầm chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Với cách tiếp cận toàn diện và minh bạch, Luật tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực then chốt này.

Chuyển đổi phương thức quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch và số hóa

Ngày 18/6/2025, Quốc hội tiếp tục thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Theo Tiến sỹ Hà Minh Hiệp, Luật có 3 điểm đổi mới căn bản trong phương thức quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Phân loại quả vải tươi phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, ở hộ dân trồng vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP, của Hợp tác xã Lục Ngạn xanh, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Đó là việc chuyển từ quản lý hành chính sang quản lý rủi ro. Luật không còn phân nhóm hành chính mà phân loại sản phẩm theo rủi ro: Thấp-trung bình-cao (Điều 5).

Hàng rủi ro cao (trên dưới 100 sản phẩm) sẽ do tổ chức đánh giá sự phù hợp kiểm soát, áp dụng công nghệ và truy xuất nguồn gốc. Hàng rủi ro trung bình có thể do doanh nghiệp tự công bố hoặc do tổ chức chứng nhận đánh giá. Hàng rủi ro thấp do đơn vị tự công bố.

Bên cạnh đó, quy định trong Luật nêu rõ việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên dữ liệu và công nghệ. Luật quy định đầy đủ về Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) với 5 thành tố: Tiêu chuẩn-đo lường-đánh giá sự phù hợp-công nhận-giám sát thị trường (Điều 6b).

Nhờ đó, việc số hóa và kết nối thông tin về tiêu chuẩn, chứng nhận, thử nghiệm, đo lường… được triển khai một cách minh bạch, có hỗ trợ kiểm soát chuỗi cung ứng và cảnh báo sớm.