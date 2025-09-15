Nghi phạm sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk không hợp tác điều tra

Đài RT dẫn lời Thống đốc Spencer Cox nói thêm, nghi phạm Tyler Robinson, 22 tuổi sẽ chính thức bị buộc tội vào ngày 16/9. Người này hiện vẫn bị giam giữ tại bang Utah.

Các nhà điều tra vẫn chưa tìm ra động cơ của việc Robinson trèo lên nóc tòa nhà Đại học Utah Valley trong một sự kiện ngoài trời và bắn ông Charlie Kirk từ xa.

Ông Kirk, một đồng minh trung thành của Tổng thống Trump và là người đồng sáng lập nhóm sinh viên bảo thủ Turning Point USA, đã bị bắn tử vong bằng một phát súng trường duy nhất tại sự kiện quy tụ 3.000 người tại Orem, cách thành phố Salt Lake khoảng 65km về phía nam. Vụ ám sát đã làm dấy lên những lo ngại mới về sự gia tăng bạo lực chính trị ở Mỹ cũng như sự chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa cánh tả và cánh hữu.