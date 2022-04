Nghi phạm sát hại người phụ nữ trong phòng trọ ở Cầu Giấy là ai?

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự và công an quận Cầu Giấy phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự đã di lý đối tượng từ Quảng Bình về Hà Nội để điều tra thụ lý vụ án theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ người phụ nữ chết trong phòng trọ ở Cầu Giấy, sáng 16/4 lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP. Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Phùng Văn Vinh (28 tuổi, trú huyện Sơn Dương, Tuyên Quang; thuê trọ tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để làm rõ hành vi giết người.



Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Vào tối 15/4, Phòng Cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội và công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện và bắt được nghi phạm khi đối tượng này ở trên một chiếc xe khách giường nằm, đang chạy trên địa phận tỉnh Quảng Bình, với lộ trình tiếp theo là các tỉnh phía Nam.

Nạn nhân là người hòa đồng, chưa xảy ra mâu thuẫn với ai