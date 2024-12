Nghi phạm sát hại cô gái trong phòng trọ ở Gò Vấp đã tự tử

Nguyễn Hoàng Anh, nghi phạm giết cô gái, cướp xe máy ở Gò Vấp (TP.HCM) được xác định đã tự tử tại một nhà nghỉ ở tỉnh Vĩnh Long. Theo nhiều nguồn tin, Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1991), nghi phạm vụ giết người, cướp tài sản ở quận Gò Vấp (TP.HCM) đã tự tử tại một nhà nghỉ ở xã Hoà Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đã lập hồ sơ, bàn giao thi thể cho cơ quan chức năng TP.HCM, để điều tra vụ việc theo quy định. Nghi phạm giết cô gái 19 tuổi ở quận Gò Vấp được xác định đã tự tử. (Ảnh: C.H) Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 13/12, người dân phát hiện thi thể của cô gái tại nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp, nên đã trình báo công an. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là chị D.T.N.H (SN 2005, quê Trà Vinh). Chị H. tử vong nghi bị Nguyễn Hoàng Anh, là anh rể, giết hại. Kết quả trích xuất dữ liệu từ camera an ninh khu trọ, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Hoàng Anh là người cuối cùng xuất hiện tại phòng trọ trước khi hàng xóm phát hiện nữ sinh 19 tuổi thiệt mạng. Theo nguồn tin, Nguyễn Hoàng Anh đi xe ôm đến nơi nạn nhân ở trọ rồi rời đi bằng xe của chính nạn nhân. Các trinh sát chia theo nhiều nhánh rà các manh mối xung quanh khu vực, phát hiện trước đó Hoàng Anh gửi xe của mình ở khu vực Công viên Làng Hoa - Gò Vấp rồi đi xe ôm đến nhà trọ gặp chị H. Sau đó, hắn đi xe của nạn nhân xuống Vĩnh Long, vào một trung tâm thương mại gửi xe rồi đi xe đò đi xuống xuống khu vực huyện Trà Ôn thuê nhà nghỉ và treo cổ tự tử. Nguyễn Hoàng Anh được xác định trú ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Thông tin từ gia đình nạn nhân, người này lấy chị gái nạn nhân gần 3 năm. Trước đây, vợ chồng anh ta thuê phòng trong dãy trọ này, từ năm ngoái, nữ sinh 19 tuổi đậu đại học đã tới ở cùng anh chị. Cả hai vợ chồng đã chuyển về quê ở Trà Vinh sống sau khi sinh em bé. Tuy nhiên, hơn một tuần trước Nguyễn Hoàng Anh đi khỏi nhà, gia đình không liên lạc được. Linh Hà