Nghi phạm gây án mạng ở Huế nhảy sông Hương tự tử

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, người tử vong sau khi nhảy cầu là L.Q.V. (sinh năm 1992, trú phường Kim Long, TP Huế). L.Q.V là nghi can dùng hung khí gây ra vụ án mạng lúc chiều tối qua tại phường Kim Long khiến một người chết.

Theo hình ảnh do camrera của gia đình ghi lại, người đàn ông mặc áo xanh than đang ngồi uống bia cùng 2 người khác trước hiên nhà thì một nam thanh niên mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang y tế màu xanh cầm hung khí xông vào tấn công.

Hai bên vật lộn, sau đó một người đàn ông mặc áo màu xanh dương, đội mũ bảo hiểm từ ngoài xông vào đạp liên tiếp vào vùng đầu người mặc áo màu xanh than trước khi một người khác đến can ngăn, kéo ra đường. Trước khi bỏ đi, nam thanh niên áo đen dùng hung khí sát hại người mặc áo xanh than. Danh tính nghi phạm mặc áo đen được xác định là L.Q.V.

Gây án xong, cả hai người đàn ông liên quan đến vụ án mạng chạy xe máy rời khỏi hiện trường.