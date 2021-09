'Nghi phạm đâm nhiều nhát vào cổ, vào ngực, khi nạn nhân gục xuống mới cắt lìa đầu'

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang hoàn tất hồ sơ ban đầu bàn giao vụ việc cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Theo Công an nhân dân, sau khi sát hại ông V. tại khu vực chuồng gà, Huy đã ném đầu nạn nhân ra trước con hẻm. Phần thi thể còn lại của nạn nhân được tìm thấy nằm ở khu vực chuồng gà. Được biết ông V. sống cùng gia đình, nhà trong hẻm 645, buôn bán tạp hóa. Huy từ nơi khác đến con hẻm này thuê trọ khoảng 2 năm nay.

Theo clip ghi nhận tại trụ sở công an, Huy đã được thay bộ đồ khác. Tuy nhiên, trên chân vẫn còn vết máu. Trả lời câu hỏi của cán bộ điều tra, Huy nói: "Hoang mang, không suy nghĩ gì". Khi được hỏi: "Có đang nghĩ cho gia đình mình không?", Huy đáp: "Không".



Huy khai nhận là hàng xóm của ông V., trước đó không có mâu thuẫn gì, chỉ lời qua tiếng lại rồi ra tay sát hại ông V.. Bản thân Huy hiện chưa trấn tĩnh vì hành động của mình.



Theo báo Thanh Niên đưa tin, Huy khai dùng dao lê đâm nhiều nhát vào cổ, vào ngực khiến ông V. gục xuống rồi mới cắt lìa đầu nạn nhân.



Khi công an khám xét nơi ở của Huy tại số nhà 645/51/7 đường Trần Xuân Soạn, lực lượng công an đã thu giữ một số tang vật có liên quan.

Tang vật vụ án Trước đó, chia sẻ với Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, bà T. (cư dân trong hẻm 645, đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7) cho biết, gia đình ông V. buôn bán tạp hóa. Riêng ông V. thuê một căn nhà cách đó vài trăm mét để nuôi gà. Vào ngày thứ 7 (25/9), ông V. vẫn còn gặp gỡ bạn bè, rất vui vẻ, nhưng đến ngày Chủ nhật (26/9) đã xảy ra chuyện đau lòng.



Nhiều người dân gần hiện trường đã nghe tiếng hô hoán "cướp… cướp… cướp". Sau khi thấy sự việc kinh hoàng, vài gia đình đã đóng chặt cửa. Một người phụ nữ đã gọi điện thoại cho công an khu vực để trình báo sự việc. Cái chết thương tâm của ông V. đã khiến nhiều người trong xóm xót xa.



Sau khi gây án Huy cầm hung khí chạy về phòng trọ. Trên đường chạy về Huy đã dùng dao phá hỏng một số cửa kính của những nhà dân gần đó. Huy cố thủ trong phòng trọ khoảng 1 giờ đồng hồ. Công an quận 7 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bao vây khu nhà trọ kêu gọi Huy ra đầu thú.