Nghi phạm đâm chết cô gái trẻ giữa phố ra đầu thú

05/10/2025 15:11

Sau khi gây án khiến một cô gái trẻ tử vong, nam thanh niên đã bỏ trốn khỏi hiện trường rồi ra đầu thú rạng sáng nay 5-10.

Ngày 5-10, theo nguồn tin của Báo Sài Gòn Giải Phóng, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã tạm giữ nghi phạm liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Tam Thắng để điều tra, làm rõ.

Nghi phạm được xác định là Lê Gia Huy (20 tuổi, quê Bạc Liêu), đang bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người.

hiện trường.jpg
Hiện trường nơi cô gái trẻ tử vong

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 tối 4-10, người dân phát hiện một phụ nữ bị đâm gục trong hẻm 106 đường Trương Văn Bang (nhánh thông qua hẻm 195 Hoàng Văn Thụ), phường Tam Thắng, TPHCM nên gọi điện trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tam Thắng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định đã tử vong với vết thương ở vùng ngực, bụng. Người dân cho biết hung thủ sau khi đâm nạn nhân đã rời khỏi hiện trường. Dù người dân gọi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Nạn nhân được xác định là chị T.T.D.H. (sinh năm 1993, quê Bạc Liêu), đang làm việc tại một quán bar.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

PHƯỚC QUÝ
Theo www.sggp.org.vn
https://www.sggp.org.vn/nghi-pham-dam-chet-co-gai-tre-giua-pho-ra-dau-thu-post816427.html
