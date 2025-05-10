Nghi phạm đâm chết cô gái trẻ giữa phố ra đầu thú

Ngày 5-10, theo nguồn tin của Báo Sài Gòn Giải Phóng, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã tạm giữ nghi phạm liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Tam Thắng để điều tra, làm rõ.

Nghi phạm được xác định là Lê Gia Huy (20 tuổi, quê Bạc Liêu), đang bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người.