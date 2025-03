Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra tù năm 2023

Cơ quan CSĐT đang dựng lại hiện trường vụ cướp tiệm vàng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Bà Rịa - Vũng Tàu cũng bắt giữ kẻ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, ngày 5/8/2024, Công an TP Vũng Tàu tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Lộc (31 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 4/8, Nguyễn Tấn Lộc đi xe máy đến tiệm vàng Thành Phát (thuộc Phường 11, TP Vũng Tàu) do chị V.T.Đ. làm chủ.