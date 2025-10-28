Nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo nhận tội

28/10/2025 16:39

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, ba năm sau vụ ám sát gây chấn động cả nước, nghi phạm Tetsuya Yamagami đã thừa nhận tội ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo trong phiên tòa đầu tiên diễn ra tại thành phố Nara.

Tại tòa, Yamagami, 45 tuổi, xuất hiện với áo nỉ đen, quần xám và mái tóc dài buộc gọn đã nhận tội. Luật sư bào chữa đề nghị giảm nhẹ hình phạt, lập luận rằng khẩu súng tự chế mà Yamagami sử dụng không thuộc danh mục súng ngắn bị cấm theo Đạo luật Kiểm soát Súng và Kiếm của Nhật Bản.

nghi pham am sat cuu thu tuong nhat ban abe shinzo nhan toi hinh anh 1
Cảnh sát áp giải Tetsuya Yamagami rời khỏi đồn cảnh sát thành phố Nara. Ảnh tư liệu: Asahi Shimbun

Yamagami, bị bắt tại hiện trường vào tháng 7/2022, sau khi bắn cựu Thủ tướng Abe bằng súng tự chế khi ông đang phát biểu trong chiến dịch tranh cử ở thành phố Nara, miền tây Nhật Bản.

Theo truyền thông địa phương, Yamagami khai nhận đã tấn công vì oán giận việc ông Abe có liên hệ với Giáo hội Thống nhất, tổ chức tôn giáo mà đối tượng này cho rằng đã khiến gia đình anh ta tan nát.

Được thành lập tại Hàn Quốc năm 1954, Giáo hội Thống nhất nổi tiếng với các lễ cưới tập thể và có nguồn thu lớn từ các tín đồ Nhật Bản.

Theo kế hoạch, sau phiên tòa khai mạc hôm nay, sẽ có thêm 17 phiên điều trần khác được tiến hành trước khi tòa tuyên án vào ngày 21/1/2026.

Theo vov.vn
