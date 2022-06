Nghỉ live band 1 tháng, Văn Mai Hương trở lại bằng bolero

Your browser does not support the video tag.

Nói về việc hát bolero, Văn Mai Hương cho biết từ bé cô đã thường nghe mẹ mở nhưng chưa bao giờ thể hiện dòng nhạc này. Vì vậy nữ ca sĩ đang lựa chọn ca khúc, bản phối, dàn dựng sao cho ấn tượng và nhiều cảm xúc nhất.

Khi được hỏi Văn Mai Hương có hát nhạc Trịnh Công Sơn hay 1 ca khúc của Lady Gaga hay không thì cô khẳng định sẽ hát bài của bản thân và của một số ca sĩ khác, tuy nhiên sẽ không có nhạc Trịnh và nhạc nước ngoài.