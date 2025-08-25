Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Những dịch vụ ngân hàng nào sẽ tạm ngừng?

Từ ngày 3/9, các dịch vụ ngân hàng tại quầy sẽ mở lại bình thường.

Trong thời gian nghỉ lễ, dịch vụ chuyển khoản thường liên ngân hàng sẽ tạm ngưng từ 16h ngày 29/8, các giao dịch sau thời gian này sẽ được thực hiện vào ngày 3/9.

Các khoản vay thấu chi cũng sẽ tạm ngưng từ 17h ngày 29/8, các đăng ký sau thời gian này sẽ được giải ngân vào ngày 3/9.