Ảnh minh họa. (Ảnh: Warner Bros.)

Năm 2025 tiếp tục là năm bùng nổ của dòng phim kinh dị, và “The Conjuring: Last Rites” (tựa Việt: Nghi lễ cuối cùng) không phải là ngoại lệ.

Ngay trong tuần đầu công chiếu, bộ phim đã thu được 83 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, trở thành bộ phim có doanh thu mở màn cao thứ ba trong lịch sử điện ảnh kinh dị, chỉ sau hai phần phim "IT".

Thành công vang dội này còn góp phần giúp tổng doanh thu của thể loại kinh dị tại thị trường nội địa vượt mốc 1 tỷ USD trong năm nay.

Với tổng doanh thu quốc tế lên đến 104 triệu USD, bộ phim chính thức trở thành tác phẩm kinh dị có doanh thu mở màn quốc tế cao nhất từ trước đến nay.

Đây cũng là mở màn thành công nhất trong toàn bộ thương hiệu The Conjuring, vượt qua tất cả các phần phim trước đó kể từ khi phần đầu ra mắt vào năm 2013.