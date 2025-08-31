Nghỉ lễ 2/9 ở làng ven biển 'view triệu đô', ăn hải sản tươi rói, giá rẻ bất ngờ

Bờ kè Phước Hải được trang trí bằng những hình vẽ sinh động. Trên bãi cát, hàng chục chiếc thuyền thúng xếp xen kẽ, tạo khung cảnh rất đặc trưng.

Làng chài Phước Hải thuộc phường Phước Hải, TPHCM (trước đây thuộc huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Cách trung tâm TPHCM chỉ khoảng 2 tiếng đi ô tô, nơi đây mang vẻ đẹp thanh bình với biển xanh, cát vàng trải dài và nhịp sống chậm rãi.

Buổi sáng, du khách có thể tới chợ Phước Hải mua hải sản như ốc, mực, tôm, hàu mang về homestay nhờ chế biến hoặc mua làm quà với giá rất rẻ. Đặc sản nổi tiếng nhất ở đây là hàu sữa, giá 35.000 đồng/kg.

Làng chài Trí Nguyên, Khánh Hòa

Đảo Trí Nguyên (Hòn Miễu) nằm gần bờ nhất trong số các đảo ở vịnh Nha Trang, Khánh Hòa. Nơi đây cách đất liền chỉ hơn 1km, tương đương 15-20 phút di chuyển bằng tàu dân sinh. Giá đi tàu dân sinh ra đảo rất rẻ, chỉ 5.000 đồng/lượt và 10 phút có 1 chuyến.

Trên đảo Trí Nguyên có làng chài cùng tên - ngôi làng nhỏ yên bình, không ồn ào, tấp nập, vẫn giữ được nhiều nét nguyên sơ, dân dã. Đây là điểm đến lý tưởng cho du khách muốn trải nghiệm nhịp sống chậm rãi và cảm giác bình yên nơi biển đảo.