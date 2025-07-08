Nghỉ hè không học thêm, cậu bé Hà Nội cùng mẹ đạp xe 1.000km, qua 19 tỉnh thành

"Bài tập hè" của Khoa là hành trình đạp xe qua 19 tỉnh, thành từ Cần Thơ, tới Huế, vượt những cơn mưa đầu hè đổ xuống bất chợt ở miền Tây, nắng gió miền Trung bỏng rát, những đoạn đèo dốc cát bay mù mịt chẳng thấy đường.

Kết quả của "khóa học" là những cảnh đẹp thiên nhiên lần đầu được thấy, khiến cậu bé sung sướng reo lên: 'Đẹp quá mẹ ơi'; là những cuộc gặp gỡ tình cờ với người lạ nhưng lại ấm áp như người thân;... Đặc biệt, Khoa đã có thêm nhiều kỹ năng sống, trở nên tự tin và cứng rắn hơn.

Hà Khoa và mẹ trong hành trình đạp xe đi du lịch

Chị Hà Phương, mẹ của bé Khoa là một giáo viên dạy trẻ đặc biệt. Trong việc nuôi dạy con, chị Phương cũng coi trọng phát triển kỹ năng toàn diện trong môi trường xã hội thực tế.

Khoa là cậu bé yêu thiên nhiên nên 2 mẹ con thường xuyên chạy bộ, đạp xe, tham gia leo các ngọn núi ở Tây Bắc vào dịp cuối tuần. Khoảng 1 năm trở lại đây, cậu bé hay bày tỏ mong muốn có thể đi xuyên Việt, khám phá cảnh đẹp đất nước. Điều này thôi thúc chị Phương lên kế hoạch, sắp xếp công việc để đồng hành cùng con.

"Tôi đã trao đổi rất kỹ với con, hành trình sẽ dài 2 tháng, di chuyển bằng nhiều phương tiện, trong đó chủ yếu là xe đạp trợ lực. Con cần có thể lực và quyết tâm”, chị Phương nói.