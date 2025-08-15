Nghi can sát hại cụ bà 80 tuổi ở TP.HCM đã bị bắt

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi sát hại nạn nhân. Hiện công an đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ động cơ và các tình tiết liên quan đến vụ án.

Đối tượng sát hại cụ bà được camera ghi lại

Trước đó, sáng 15/8, gia đình phát hiện cụ bà tử vong trên ghế xếp gần ti vi. Ban đầu, người thân nghĩ rằng cụ mất do tuổi cao. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra camera an ninh, cả gia đình hoảng hốt phát hiện cụ đã bị một người đàn ông đột nhập vào nhà và tấn công.

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy, vào khoảng 19h30 ngày 14/8, đối tượng đội mũ, mặc áo khoác và quần lửng đã lẻn vào nhà. Khi thấy cụ bà đang nằm trên ghế xếp, người này bất ngờ tấn công đến khi nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, hung thủ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, đối tượng đã rút dây cáp wifi rồi rời đi

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng xác định được nghi phạm và tiến hành truy bắt.