Nghi can sát hại cụ bà 80 tuổi ở TP.HCM đã bị bắt

15/08/2025 22:32

Tối 15/8, cơ quan chức năng TP.HCM đã bắt giữ đối tượng sát hại cụ bà 80 tuổi tại một căn nhà ở phường Tân Uyên, TP.HCM (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương).

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi sát hại nạn nhân. Hiện công an đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ động cơ và các tình tiết liên quan đến vụ án. 

nghi can sat hai cu ba 80 tuoi o tp.hcm da bi bat hinh anh 1
Đối tượng sát hại cụ bà được camera ghi lại 

Trước đó, sáng 15/8, gia đình phát hiện cụ bà tử vong trên ghế xếp gần ti vi. Ban đầu, người thân nghĩ rằng cụ mất do tuổi cao. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra camera an ninh, cả gia đình hoảng hốt phát hiện cụ đã bị một người đàn ông đột nhập vào nhà và tấn công.

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy, vào khoảng 19h30 ngày 14/8, đối tượng đội mũ, mặc áo khoác và quần lửng đã lẻn vào nhà. Khi thấy cụ bà đang nằm trên ghế xếp, người này bất ngờ tấn công đến khi nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, hung thủ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

nghi can sat hai cu ba 80 tuoi o tp.hcm da bi bat hinh anh 2
Sau khi gây án, đối tượng đã rút dây cáp wifi rồi rời đi

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng xác định được nghi phạm và tiến hành truy bắt.

