Nghi can cướp tiệm vàng ở TPHCM bị bắt

Chiều nay (30/7) lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM đã bắt giữ nghi can Trần Anh Dũng (31 tuổi), vừa thực hiện vụ cướp giật ở tiệm vàng Kim Phát Nguyên 3, đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc (trước đây là xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh).

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: T.L.A