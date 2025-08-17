Nghi án vợ đâm chồng tử vong lúc nửa đêm

Đức Hoàng| 17/08/2025 21:54

Ôm ngực từ trong nhà chạy, nam thanh niên gục ngã xuống sân sau đó.

Ngày 17-8, một lãnh đạo UBND xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) cho biết Công an xã này đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc nghi vợ đâm chết chồng.

Nghi án vợ đâm chồng tử vong lúc nửa đêm- Ảnh 1.
Người đàn ông gục ngã sau khi từ nhà ra. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 20 phút sáng 17-8 tại một nhà dân trên địa bàn xã Liên Hoa cũ (hiện nay là xã Phú Mỹ sau sáp nhập). Vào thời điểm này, người vợ được cho là đã dùng hung khí đâm khiến người chồng tử vong.

Theo những hình ảnh do camera an ninh ghi lại được chia sẻ trên mạng xã hội, một nam thanh niên tay ôm vào ngực từ trong nhà chạy ra sân. Sau đó, một cô gái mở cửa đi ra, trên tay cầm một vật giống dao tiến về phía nam thanh niên nêu trên. Một người khác theo sau kêu gào.

Sau khi cô gái có ý định lại gần, nam thanh niên đứng lên chạy tiếp được một đoạn thì gục ngã xuống sân.

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/nghi-an-vo-dam-chong-tu-vong-luc-nua-dem-196250817210109868.htm
