Nghi án con trai sát hại mẹ, chém trọng thương chị gái ở TPHCM

Quang Hưng| 22/09/2025 18:28

Sáng nay, một người đàn ông 34 tuổi đã dùng dao sát hại mẹ, chém trọng thương chị gái rồi vứt hung khí xuống vườn cây gần nhà. Đối tượng nhanh chóng bị công an khống chế, bắt giữ để điều tra.

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Long Hương (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) điều tra vụ án mạng con trai sát hại mẹ và chém trọng thương chị gái.

Nghi án con trai sát hại mẹ, chém trọng thương chị gái ở TPHCM.jpg
Con đường dẫn vào căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: N.L

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 cùng ngày, tại nhà riêng, Vũ Văn H. (34 tuổi, trú phường Long Hương) đã dùng dao tấn công mẹ ruột là bà N.T.N. (62 tuổi), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lúc này, chị gái của H. là V.T.N. (37 tuổi), ở cùng nhà, cũng bị anh ta rượt chém gây thương tích. Trong lúc gây án, H. còn chém hai con chó trong nhà, làm một con chết.

Sau khi gây án, H. vứt dao xuống vườn cây gần nhà và bị lực lượng Công an phường Long Hương tiếp cận, khống chế, bắt giữ.

Theo người dân địa phương, H. chưa có vợ con, từng nghiện ma túy và đã cai nghiện trở về địa phương. Thời điểm xảy ra vụ việc, H. sống cùng mẹ và chị gái, còn người cha đi làm.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/nghi-an-con-trai-sat-hai-me-chem-trong-thuong-chi-gai-o-tphcm-2444981.html
