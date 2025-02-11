Nghi án con trai chém cha tử vong rồi treo cổ trong vườn sầu riêng

Ngày 2/11, bà Dương Thị Len, Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến hai cha con tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 1/11, người dân phát hiện ông Trương Công Giang (SN 1975, trú thôn Tam Phong, xã Tam Giang) nằm trước cửa nhà trong tình trạng bị thương nặng, bên cạnh có một con dao dính máu.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong.