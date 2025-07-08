Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự sát trong phòng trọ ở TPHCM

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, người đàn ông 44 tuổi (quê An Giang) mang theo con dao tìm đến phòng trọ của vợ và con gái ở phường Bình Dương để nói chuyện.

Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi. Trong lúc bực tức, người đàn ông cầm dao chém tới tấp vào người vợ khiến nạn nhân ngã quỵ. Con gái 20 tuổi chạy vào can ngăn cũng bị thương ở vùng tay.

Sau khi chém vợ, người đàn ông này dùng dao tự sát. Nghe tiếng la hét lớn, người dân gần đó tới đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, người vợ bị thương nặng nên đã tử vong tại bệnh viện, cô con gái được cấp cứu với vết thương ở tay, riêng người chồng đã tử vong tại hiện trường.

Theo một nguồn tin, trước đó hai vợ chồng sống ly thân, vợ và con gái thuê trọ ở phường Bình Dương để đi làm. Do có mâu thuẫn từ trước, vào chiều nay người chồng mang hung khí tới phòng trọ để thực hiện ý định sát hại vợ.