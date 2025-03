Nghỉ 30/4: Nhiều điểm nóng hết vé, vé Hà Nội - Phú Quốc gần 10 triệu đồng

Du lịch nội địa khó cạnh tranh tour nước ngoài vì vé máy bay

Theo Cục Hàng không Việt Nam, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các hãng trong nước dự kiến thực hiện 7.536 chuyến bay, cung ứng khoảng 1,5 triệu ghế với trung bình 685 chuyến mỗi ngày, tăng hơn 20% so với ngày thường và cùng kỳ năm trước.

Các đường bay đi, đến TPHCM có 5.083 chuyến, trung bình 462 chuyến mỗi ngày với khoảng 1,03 triệu ghế, tăng 21% so với ngày thường. Riêng đường bay kết nối Hà Nội - TPHCM, các hãng khai thác 1.261 chuyến, tăng 8% so với ngày thường và tăng 16% so với kỳ nghỉ năm trước.

Các hãng bay vừa bổ sung thêm ghế ngồi trên các chặng nội địa (Ảnh minh họa: Minh Quân).

Số chuyến bay được tăng thêm do các hãng bổ sung gần 10 máy bay so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số lên gần 200 chiếc.

Mặc dù vậy, nhiều đường bay từ TPHCM tới các điểm ở miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên vẫn trong cảnh cháy vé. Điều này cho thấy áp lực lớn của ngành hàng không trong mùa cao điểm.

Trên đà vé máy bay tăng cao, người mua cũng khó lòng sở hữu nếu không chốt sớm, các chuyên gia cho rằng, điều này không chỉ gây ảnh hưởng tới chi phí, còn tác động tới du lịch nội địa dịp 30/4-1/5, thời điểm được coi là một trong những kỳ nghỉ lớn trong năm.