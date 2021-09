Nghẹt thở cứu bé gái kẹt tay vào xe máy vì vướng áo chống nắng

Cách đây vài giờ, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người tập trung giải cứu một bé gái bị mắc kẹt cánh tay vào bánh xe sau do vướng áo chống nắng. Được biết, sự việc này xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang.

Thời điểm xảy ra sự việc, bé gái đang được phụ huynh chở về sau giờ tan trường. Trên đường đi, không may chiếc áo chống nắng của cháu bé đã bị kẹt vào bánh xe sau, kéo theo cánh tay trái của bé mắc kẹt vào luôn.