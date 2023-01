Nghẹt thở cứu 2 cha con rơi xuống giếng sâu hơn 20m

Tối 11/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin với Người Lao Động cho biết, vừa giải cứu thành công hai cha con rơi xuống giếng sâu.

Qua xác minh, vào khoảng 19h35 cùng ngày, cháu Nguyễn Văn Đông (SN 2015) bị hụt chân lọt xuống giếng bỏ hoang, sâu khoảng 20 m, dưới đáy có nước xấp xỉ nửa mét trên đường Đinh Núp (TP Buôn Ma Thuột).

Phát hiện vụ việc, cha của cháu bé là anh Nguyễn Văn Phương (SN 1979) đã lao xuống giếng để cứu con. Tuy nhiên, khi chạm đáy, người cha không thể kéo con lên được do thành giếng rong rêu bám, dễ trơn trượt, nên 2 cha con đứng dưới đáy gọi người hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường để cứu cháu bé.