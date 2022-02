Nghệ thuật "lên tiếng" bảo vệ môi trường

Sự kiện do Đại sứ quán Anh phối hợp Hiệp hội du lịch Quảng Nam, CAB Hội An (nhóm kết nối các nghệ sĩ đương đại đến Hội An) và các cơ quan liên quan tổ chức; là một trong những hoạt động ý nghĩa mở đầu năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề: "Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh".

Sự kiện "nghệ thuật vì môi trường" đã chính thức khai mạc tại TP Hội An sáng 19/2.

Sự kiện bao gồm một chuỗi các hoạt động triển lãm, văn hóa, nghệ thuật đường phố, đọc sách cho thiếu nhi, chiếu phim…, các hoạt động nghệ thuật tương tác giữa các nghệ sĩ Việt Nam - Vương quốc Anh. Qua đó, "mềm hóa" các thông điệp về bảo vệ môi trường, rác thải nhựa và biến đổi khí hậu.

Các em thiếu nhi học cách vẽ lên các ly nước đã bỏ đi để tái chế lại chúng, sử dụng cho mục đích hữu ích khác.

Theo CAB Hội An, tham gia sự kiện, công chúng tại Hội An sẽ có cơ hội thảo luận về tác hại của rác thải nhựa đối với đại dương và các loài sinh vật biển, cùng đưa ra các giải pháp để hạn chế rác thải nhựa và bảo vệ môi trường thông qua lối sống xanh.