Nghệ thuật chiếu sáng: Tạo dấu ấn thương hiệu qua không gian mua sắm

Tư vấn đèn chiếu sáng cho cửa hàng thời trang
Trong lĩnh vực thời trang, ánh sáng đóng một vai trò quan trọng làm nổi bật màu sắc chất liệu sản phẩm và thu hút khách hàng ngay từ giây phút đầu tiên. Một cửa hàng thời trang thành công không chỉ dựa vào thiết kế nội thất đẹp mà cần có ngôn ngữ thiết kế ánh sáng riêng.
Nên sử dụng ánh sáng trắng trung tính (4000-4500K) ở khu vực trưng bày sản phẩm vì đây được coi là dải ánh sáng gần với ánh sáng tự nhiên, giữ được màu sắc sản phẩm chân thực nhất. Với những khu vực thử đồ, có thể kết hợp ánh sáng ấm nhẹ (3500K) để tạo cảm giác dễ chịu và làm tôn màu da người mặc.
Các loại đèn phổ biến sử dụng trong shop quần áo phổ biến là đèn rọi ray, đèn âm trần, và các loại đèn trang trí tạo phong cách và dấu ấn riêng.
● Đèn rọi ray được sử dụng phổ biến có thể điều chỉnh góc chiếu sáng tập trung vào những khu vực trưng bày sản phẩm, kệ treo đồ, hoặc khu vực thử đồ. Tham khảo nhiệt độ màu 3500K-4000K, có góc chiếu 15°, 30°, 45°, 60° và công suất đèn từ 12w-20w tùy thuộc độ cao trần.
● Đèn trang trí mục đích tạo nên sự khác biệt về không gian nội thất, giúp tăng cảm xúc cho khách hàng. Tại các khu vực như quầy thu ngân, khu trưng bày bộ sưu tập có thể tham khảo đèn thả trần. Đặc biệt sử dụng đèn LED dây hoặc đèn hắt trần để tạo hiệu ứng ánh sáng đẹp.
● Đèn âm trần được ứng dụng cung cấp ánh sáng nền đồng đều cho toàn bộ cửa hàng, giúp khách hàng cảm thấy thoải mái hơn khi di chuyển. Một số dòng đèn spotlight âm trần có thể chiếu điểm và xoay các hướng khác nhau. Tham khảo đèn có nhiệt độ màu 4000K, chỉ số hoàn màu CRI>80, với công suất từ 7w-12w tùy khoảng cách trần.
Theo kỹ sư công nghệ LED Quốc Việt Lipo làm việc tại HALEDCO với hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Điện - Điện tử, chia sẻ thêm:
Một lưu ý quan trọng về tiêu chuẩn độ rọi giúp đảm bảo mức độ chiếu sáng phù hợp: tiêu chuẩn 300 lux với khu vực bán hàng nhỏ, 500 lux với khu vực bán hàng rộng, 500 lux với khu vực quầy thu ngân.
Đèn chiếu sáng chất lượng, mẫu mã đẹp dành cho cửa hàng thời trang
Để lựa chọn được đơn vị cung cấp các loại đèn chiếu sáng trang trí cho cửa hàng thời trang trên thị trường thì không quá khó. Tuy nhiên để chọn được đơn vị cung cấp sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp phù hợp với xu hướng lại cần sự cân nhắc kỹ lưỡng.
Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp một giải pháp toàn diện, hãy ưu tiên những thương hiệu đã có tên tuổi trên thị trường. Với hơn 13 năm trong lĩnh vực sản xuất và phân phối đèn LED, HALEDCO luôn tiên phong đổi mới sáng tạo đưa ra thị trường những mẫu đèn hiện đại, đảm bảo độ bền cao, ánh sáng chất lượng nhất.
Tất cả các sản phẩm chiếu sáng nội thất của HALEDCO đều đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, TCVN 8781:2015 (IEC 62031:2014). Tiêu chuẩn chống bụi chống nước cao đạt IP44, IP54, IP65, tùy từng dòng đèn cụ thể.
HALEDCO cung cấp đa dạng các dòng đèn chiếu sáng và trang trí như đèn rọi ray, đèn âm trần, đèn trang trí, đèn ốp trần,...đa dạng mẫu mã và kiểu dáng. Đặc biệt, HALEDCO có đội ngũ nghiên cứu sản phẩm có thể thiết kế sản xuất theo yêu cầu riêng của khách hàng. Từ đó các cửa hàng có thể sáng tạo theo phong cách riêng.
Nếu khách hàng đặt mua hàng tại HALEDCO sẽ được hỗ trợ tư vấn giải pháp chiếu sáng phù hợp theo nhu cầu. Đơn vị gửi bản thiết kế trực tiếp, dự tính số lượng đèn để khách hàng tham khảo.
Chính sách bán hàng hậu mãi tốt, bảo hành sản phẩm 2 năm, hỗ trợ đổi mới trong vòng 1 tháng đầu. Khi hết thời gian bảo hành, khách hàng vẫn được hỗ trợ thay thế linh kiện chính hãng và được hỗ trợ lắp đặt.
