Nghệ thuật chiếu sáng: Tạo dấu ấn thương hiệu qua không gian mua sắm

Lựa chọn đèn chiếu sáng có nhiệt độ màu phù hợp giúp tăng cảm xúc mua hàng

Tư vấn đèn chiếu sáng cho cửa hàng thời trang

Trong lĩnh vực thời trang, ánh sáng đóng một vai trò quan trọng làm nổi bật màu sắc chất liệu sản phẩm và thu hút khách hàng ngay từ giây phút đầu tiên. Một cửa hàng thời trang thành công không chỉ dựa vào thiết kế nội thất đẹp mà cần có ngôn ngữ thiết kế ánh sáng riêng.

Nên sử dụng ánh sáng trắng trung tính (4000-4500K) ở khu vực trưng bày sản phẩm vì đây được coi là dải ánh sáng gần với ánh sáng tự nhiên, giữ được màu sắc sản phẩm chân thực nhất. Với những khu vực thử đồ, có thể kết hợp ánh sáng ấm nhẹ (3500K) để tạo cảm giác dễ chịu và làm tôn màu da người mặc.

Các loại đèn phổ biến sử dụng trong shop quần áo phổ biến là đèn rọi ray, đèn âm trần, và các loại đèn trang trí tạo phong cách và dấu ấn riêng.