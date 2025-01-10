Nghệ sĩ xiếc tử vong vì ngã từ độ cao 5m, cảnh sát phong tỏa hiện trường

Ngọc Ánh| 01/10/2025 10:47

Marina B là cựu vận động viên thể dục dụng cụ người Tây Ban Nha. Cô qua đời sau cú ngã từ độ cao 5 m ở rạp xiếc, hôm 27/9.

Theo The Sun, hôm 27/9, nghệ sĩ xiếc Marina B (27 tuổi) đã tử vong sau khi ngã từ độ cao 5 m. Vụ tai nạn xảy ra ngay trước mắt gần 100 khán giả tham gia buổi biểu diễn tại Bautzen (Đức).

Đáng chú ý, Marina không sử dụng dây an toàn trong quá trình biểu diễn. Tuy nhiên đây không phải quy định bắt buộc tại rạp. Khán giả nhanh chóng được sơ tán khỏi rạp xiếc sau tai nạn của Marina B.

marinafeat.jpg
Nghệ sĩ xiếc Marina B qua đời ở tuổi 27.

"Chúng tôi không thể tin được những gì đã xảy ra", một nhân viên rạp xiếc nói với truyền thông. Ralf Huppertz - Giám đốc Hiệp hội biểu diễn xiếc của Đức - cho rằng Marina có thể gặp vấn đề về sức khỏe trước màn trình diễn. "Thật bất thường khi một nghệ sĩ được đào tạo bài bản như Marina lại tử vong ngay sau cú rơi từ độ cao đó. Có lẽ cô ấy bị chóng mặt khi ở trên chiếc thang", ông Huppertz chia sẻ.

Vụ tai nạn khủng khiếp khiến rạp xiếc phải hủy các buổi diễn theo kế hoạch. Chính quyền địa phương cũng vào cuộc để điều tra. Theo kết luận sơ bộ, chưa có bằng chứng cho thấy lỗi thuộc về bên thứ ba. Những nghệ sĩ xiếc thường phải tự chịu trách nhiệm khi họ thực hiện các động tác nguy hiểm trên không.

6455657.jpg
Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: NY Post.

Marina B là cựu vận động viên thể dục dụng cụ người Tây Ban Nha. Năm 2018, cô bắt đầu làm việc trong rạp xiếc ở Đức. Trước đó, nữ nghệ sĩ có thời gian làm việc ở Ba Lan.

Trước ngày xảy ra tai nạn, Marina B đăng hai bức ảnh lên tài khoản Instagram. Một bức ảnh chụp cô đang tung hứng trên một sợi dây, bức còn lại là khoảnh khắc thực hiện động tác khó trên thang. "Đây là trạng thái làm việc tốt nhất. Tôi tin nghệ thuật có sức mạnh tạo nên những khoảnh khắc không thể quên", Marina B chú thích về bức ảnh.

Tai nạn của Marina B tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh về mức độ an toàn trong nghề biểu diễn xiếc. Trước Marina, nhiều nghệ sĩ ở các quốc gia cũng gặp chấn thương nặng khi thực hiện động tác khó mà không dùng đai an toàn.

