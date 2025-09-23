Nghệ sĩ Việt sa lầy quảng cáo nhà cái, web cờ bạc

Sau đó, khán giả đào lại video Ưng Hoàng Phúc trải nghiệm giải đua xe MotoGP 2025, trong đó biểu tượng nhà cái xuất hiện liên tục. Sau phản ứng dữ dội, video này đã bị xóa tạm thời nhưng ảnh chụp màn hình vẫn lan truyền trên mạng.

Những ngày qua, khán giả phát hiện MV ra mắt tối 18/9 của Ngũ hổ tướng chứa logo, tên miền của trang web cá cược. Lời giải thích "tôi không quảng cáo cho thương hiệu này, các nền tảng trên trang của tôi cũng không liên quan" của Ưng Hoàng Phúc khiến khán giả phẫn nộ.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, buổi làm việc diễn ra cả ngày. Chiều cùng ngày, Lâm Chấn Huy cũng đến làm việc với cơ quan chức năng. Các thành viên nhóm Ngũ hổ tướng bị cơ quan điều tra triệu tập, làm rõ việc logo nhà cái xuất hiện trong MV Anh em trước sau như một.

Sáng 23/9, Ưng Hoàng Phúc xuất hiện tại trụ sở Công an TPHCM theo lệnh triệu tập của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ngày 23/9, đến lượt Khánh Phương bị khán giả gọi tên vì góp mặt trong sự kiện livestream “mừng sinh nhật 2 năm” của một web cá cược ngày 6/6. Nam ca sĩ biểu diễn trước phông nền in đậm logo nhà cái. Video vẫn tồn tại trên nền tảng của trang đánh bạc, bất chấp cảnh báo từ dư luận.

Khánh Phương lên tiếng sau khi bị khán giả gọi tên: "Tôi giao ê-kíp kỹ thuật thực hiện ghép vài cảnh có logo. Tôi và nhóm không hề biết có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý trong giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty".

Lời giải thích của Khánh Phương tiếp tục gây phản ứng, tương tự bài giải thích "tôi không quảng cáo" của Ưng Hoàng Phúc.

Khán giả cũng chụp lại hình ảnh Châu Khải Phong và Hồ Quang Hiếu xuất hiện trong chuỗi chương trình MegaLive mừng sinh nhật của web đánh bạc (lần lượt ngày 16/5 và 26/5). Hình ảnh các ca sĩ này bị gắn kèm các bài đăng kèm hashtag như “Một bước làm giàu”, “Quà khủng” vốn là khẩu hiệu quen thuộc của giới cá cược.

Đây không phải hiện tượng mới. Nhiều năm qua, nhiều nghệ sĩ Việt bị phát hiện quảng bá cho các nền tảng cờ bạc trá hình.

Giữa năm 2022, Trang Pháp, Mlee, Thùy Anh, Băng Di sang Hàn Quốc dự trận giao hữu của Tottenham Hotspur, đăng tải loạt video, ảnh gắn website cờ bạc. Các nghệ sĩ âm thầm gỡ bài sau khi truyền thông phản ánh.

Trường hợp khác là cựu tuyển thủ quốc gia Công Vinh. Năm 2021, anh xuất hiện trong video từng xuất hiện trong video nhảy múa, kêu gọi người xem tham gia ứng dụng cá cược. Đại diện Công Vinh thừa nhận đó là video quảng cáo cho dịch vụ xem bóng đá trực tuyến gắn yếu tố cá cược.