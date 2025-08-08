Nghệ sĩ Việt bị ghẻ lạnh

Gần đây, Suni Hạ Linh tái xuất nhạc Việt với các chiến dịch quảng bá album mới. Nữ ca sĩ “lột xác” bằng diện mạo mới, khiến khán giả bất ngờ vì đổi kiểu tóc cá tính. Song, sau hơn một năm, tình thế của Suni Hạ Linh không khá khẩm hơn xưa khi cô vẫn nhận loạt bình luận tiêu cực từ khán giả.

Trước Suni Hạ Linh, Nguyễn Trần Trung Quân tung MV mới, vẫn bị khán giả chỉ trích vì những sự cố trong quá khứ. Sau nhiều vụ việc của Hiền Hồ, Jack, đến Suni Hạ Linh, có thể thấy khán giả Việt đã và đang tẩy chay rất mạnh những nghệ sĩ vướng scandal hoặc gây tranh cãi vì vụ việc nằm ngoài khuôn khổ âm nhạc.

Suni Hạ Linh thay đổi ngoại hình (ảnh trên) và thời còn gây sốt (ảnh dưới).

Vì sao Suni Hạ Linh bị ghẻ lạnh?

Chỉ 2 năm trước, Suni Hạ Linh từng có MV dẫn đầu “top trending” trên nền tảng YouTube. Đó là giai đoạn Suni Hạ Linh “chín muồi” ở cả ngoại hình và sự nghiệp âm nhạc. Cô tiếp tục tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng (phiên bản gốc của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - PV), được kỳ vọng tiếp bước Chi Pu tỏa sáng ở Trung Quốc và trở lại Vpop với vị thế được nâng tầm.