Nghệ sĩ tự xoay xở khi hết thời

Trước đó, Han Ga In đã khởi động kênh YouTube riêng vào tháng 9/2024, tiếp nối là Ko Hyun Joung, Lee Min Jung và Ko So Young. Han Ga In và Lee Min Jung tạo sự đồng cảm khi chia sẻ vai trò làm mẹ trong đời thực, còn Ko Hyun Joung thu hút sự chú ý nhờ các video chăm sóc da. Trong khi đó, Ko So Young ghi điểm với hình ảnh đời thường giản dị, gần gũi.

Vợ chồng Han Ga In - Yeon Jung Hoon (trái) trên kênh YouTube cá nhân.



Một trường hợp đáng chú ý khác là nữ diễn viên kỳ cựu Sunwoo Yong Yeo, 79 tuổi - ngôi sao sitcom huyền thoại Soonpoong Clinic - cũng đang tạo nên sức hút trên YouTube. Kênh Soonpoong Sunwoo Yong-yeo của bà đạt hơn 200.000 lượt đăng ký chỉ sau một tháng ra mắt hồi tháng 4.

“Cuộc đời tôi mới thực sự bắt đầu từ bây giờ”, bà tuyên bố trong video mở màn. Tính đến thứ Năm, kênh đã đăng sáu video dài, mỗi video thu hút trung bình 2 triệu lượt xem. Video được xem nhiều nhất hiện có 3,4 triệu lượt.