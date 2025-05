Nghệ sĩ trống và nhà sản xuất âm nhạc thiệt mạng trong vụ máy bay lao vào khu dân cư

Trong tuyên bố đưa ra sau vụ tai nạn, người phát ngôn của Tổ chức Tài năng Độc lập Quốc gia (NITO) bình luận: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết tin Dave Shapiro và hai đồng nghiệp của ông qua đời. Dave là người có tầm nhìn xa trong ngành công nghiệp âm nhạc, kiêm đồng sáng lập Sound Talent Group. Niềm đam mê, sự tận tụy và sự ủng hộ không ngừng nghỉ của ông dành cho các nghệ sĩ đã định hình sự nghiệp của vô số tài năng, cũng giúp nâng cao trải nghiệm âm nhạc trực tiếp cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Là thành viên sáng lập của NIT0, Dave đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và tài trợ ban đầu cho tổ chức. Anh ấy hỗ trợ vô số đồng nghiệp của chúng tôi vượt qua thành công quãng thời gian phong tỏa do đại dịch. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của Dave. Đây là mất mát to lớn đối với cộng đồng của chúng ta”.

Shapiro thành lập Sound Talent Group vào năm 2018 cùng Tim Borror và Matt Andersen. Ông từng làm việc với nhiều ngôi sao âm nhạc nổi tiếng nước Mỹ, có thể kể đến Sum 41, Eve 6, Pierce the Veil, I Prevail, Set it Off, Silverstein, Parkway Drive và Story of the Year.

Shapiro cũng quản lý hãng thu âm Velocity Records, với các nghệ sĩ như Thursday và Craig Owens.