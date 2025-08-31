Nghệ sĩ Thanh Sơn hỗ trợ minishow 'Lửa nghề không tắt'

Tối 30-8, minishow Lửa nghề không tắt của nghệ sĩ Thanh Long đã diễn ra tại Trung tâm văn hoá Hậu Giang TP.HCM.

Đêm diễn được thực hiện nhằm thể hiện lại quá trình học tập, rèn dũa cũng như phát triển nghề nghiệp đặc biệt là trong cải lương tuồng cổ của nghệ sĩ Thanh Long.

Đây là minishow thứ 2 của nghệ sĩ Thanh Long đánh dấu cột 15 năm theo đuổi cải lương tuồng cổ của nam nghệ sĩ.

Minishow Lửa nghề không tắt của nghệ sĩ Thanh Long gồm các trích đoạn do nghệ sĩ Thanh Sơn, em trai cố NSND Thanh Tòng của đoàn Minh Tơ đạo diễn.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Thanh Sơn còn tham gia ca cảnh Sân khấu cuộc đời và trích đoạn Cổ Loa tình hận để dẫn dắt, hỗ trợ học trò.

Trong vai trò một người dẫn dắt, có thể nói nghệ sĩ Thanh Sơn đã trở thành một điểm tựa vững chắc để dẫn dắt học trò.